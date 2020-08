Montignoso



"Bocca coperta" a Villa Schiff con il giornalista RAI Alessandro Poggi

giovedì, 20 agosto 2020, 11:00

Covid-19 a Villa Schiff! Ma tranquilli, nessun contagio. Si tratta della presentazione - che si terrà sabato 22 agosto alle 21.15 a Montignoso - del nuovo libro sulla malattia che ha messo in ginocchio il mondo.

Il volume, scritto dal giornalista Alessandro Poggi con la deputata Maria Teresa Baldini, si intitola "Bocca coperta" (Rubbettino). Il saggio ci racconta il Coronavirus con la scusa della mascherina. Storia e storie di una pandemia. Storie di ordinaria sottovalutazione.

La più strana? «Quella di una coppia di gemellini eterozigoti nati in India durante la pandemia i cui genitori, felici per la gravidanza multipla, hanno chiamato la femminuccia Corona e il maschietto Covid», spiega il giornalista Rai originario di Montignoso. «Gli sposi non si rendevano conto che la simpatica idea alludeva a una malattia gravissima. Un morbo che avrebbe messo in ginocchio, da lì a poco, il mondo intero».

«Del resto – continua Poggi – anche la peste del Seicento, all'inizio, non fu presa sul serio. La popolazione e i politici nella Milano dell'epoca, come si racconta nei Promessi Sposi, erano scettici, e accolsero la malattia con un misto di incredulità e ironia. Gli stessi sentimenti scaturiti dopo il gesto della Baldini che a febbraio, per prima, ha indossato la mascherina nell'Aula di Montecitorio, "Ci mancava solo don Abbondio". Nessuno le diede retta».

"Bocca coperta" ripercorre senza annoiare i giorni caldi della pandemia attraverso cinque capitoli: Storie, Storie strane, Storie strane ma vere, Altre storie, Storie tese e un Vocabolario della pandemia con annessa agenda degli avvenimenti. Immancabili brevi consigli per l'estate e le "ultime" sui vaccini.

Il volume – di cui i cinesi pare abbiano già intenzione di opzionare una versione tutta loro – ha come titolo parallelo Kŏu Zhào, che in cinese significa "bocca" (Kŏu) e "coperta" (Zhào), cioè mascherina. Dai pipistrelli al fattore K, dallo Spillover all'"erre con zero", da Pirandello al Manzoni, da Trump a Boris Johnson. Ma anche dai dottori col Becco al 5G, dai ciondoli miracolosi al sesso nel lockdown. "Bocca coperta" è un giro di giostra, ironico ma rigoroso, nel vortice della pandemia. «Anche in quest'occasione, così come per la peste raccontata dal Manzoni – spiega Poggi – ci sono state assurde credenze, pregiudizi, ricerche di fantomatici untori in chiave 2.0: topi vivi, intrecci di potenze internazionali, laboratori segreti... Capri espiatori perfetti. E intanto la mascherina ha stentato a farsi strada. "Bocca coperta" rappresenta una barriera contro i virus, ma non contro la ragione. In poco più di un secolo – sottolinea Poggi – non è cambiato granché sull'approccio al patrimonio più prezioso che possediamo: la salute».

Alessandro Poggi è giornalista scientifico e inviato politico della Rai. Per il programma Ballarò ha ricevuto due volte il premio Ilaria Alpi. È stato il primo a intervistare Papa Francesco.

«Il problema – secondo Poggi, che nella serata alla Villa sarà accompagnato anche dal nipote e attore Guglielmo – è che del nuovo coronavirus non si sa quasi niente, ma è stato detto moltissimo, decisamente troppo. Tanto materiale per un virus di cui si conosce pochissimo». "Com'è possibile trarre dal nulla una montagna di informazioni?" si è chiesto criticamente Poggi durante l'emergenza. La risposta è nel libro.

Significativa già è la prefazione (immaginaria) del volume, scritta dall'inventore della mascherina Paul Berger, medico francese vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Il proemio del dottore è un salto nel passato che rappresenta la fotografia nitida del presente. Si capisce che nulla cambia e, ineluttabilmente, purtroppo, neppure si trasforma.