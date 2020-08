In spiaggia arrivano i cani da salvataggio

Altri articoli in Montignoso

giovedì, 27 agosto 2020, 10:57

Al consigliere Lenzetti sono arrivate segnalazioni di erba alta nel Parco di via Romana est, nel parco di via Croce a Cinquale, dove addirittura non sono stati ancora rimossi i rami caduti dai temporali di un mese fa

martedì, 25 agosto 2020, 09:23

Proseguono gli appuntamenti con gli scrittori nel Giardino Della Lettura dell’Hotel Eden di Cinquale di Montignoso. Dopo il grande successo del primo incontro dello scorso 20 agosto con Leonardo Gori che ha presentato la nuova avventura del Capitano Bruno Arcieri "Il ragazzo inglese", romanzo pubblicato a fine giugno da Tea...

venerdì, 21 agosto 2020, 16:52

Riqualificazione, recupero e miglioramento della vita dei cittadini, sono queste in sintesi le parole d'ordine che hanno guidato l'amministrazione comunale di Montignoso in tutto il percorso di costruzione del POC, il Piano Operativo Comunale che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia di un ente locale, fino alla sua adozione presentata stamani...

giovedì, 20 agosto 2020, 12:10

"Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro" diceva il Maestro e Direttore d'Orchestra Claudio Abbado, ed è proprio da queste parole che nasce un nuovo progetto con protagonisti assoluti gli amanti della musica di ogni età di Montignoso che andranno a comporre il primo "Coro Polifonico" della...

giovedì, 20 agosto 2020, 11:00

Sabato 22 agosto a Villa Schiff si parla di Covid-19 con il giornalista Alessandro Poggi e il suo nuovo libro "Bocca coperta". All'iniziativa presenti anche l'Onorevole Maria Teresa Baldini, coautrice del volume e l'attore Guglielmo Poggi

martedì, 18 agosto 2020, 16:41

"Non abbassiamo la guardia" è l'hashtag lanciato per l'iniziativa sportiva tutta rivolta ai giovani promossa dal Comune di Montignoso, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Yama Arashi Boxe e dall'Ordine degli Infermieri di Massa Carrara