Montignoso



Lenzetti (M5S): "Continua lo stato di degrado ed abbandono dei parchi pubblici a Montignoso"

giovedì, 27 agosto 2020, 10:57

Al consigliere Lenzetti sono arrivate segnalazioni di erba alta nel Parco di via Romana est, nel parco di via Croce a Cinquale, dove addirittura non sono stati ancora rimossi i rami caduti dai temporali di un mese fa.



"Il parco di via 8 aprile - spiega Lenzetti - a Capanne versa anche in precarie condizioni di sicurezza con una recinzione fatiscente. Nel 2015 il consigliere Lenzetti propose attraverso una mozione un impegno per gli anni a seguire, per la realizzazione di almeno un gioco per bambini disabili in ogni parco".



"Impegno disatteso anche dal sindaco Lorenzetti in questi anni - denuncia -. Residenti di via S. Giuseppe Artigiano e fedeli della parrocchia di Cinquale, lamentano le indecoroso condizioni del terreno di proprietà del comune antistante la chiesa. Le segnalazioni pervenute sono state inoltrate da Lenzetti agli uffici competenti. Sindaco e giunta in questi giorni in visita "quasi pubblicitaria", per l'inaugurazione di una attivita' commerciale in via Sforza, hanno parlato di parchi pubblici e parcheggi acquisiti dal comune, grazie alla perequazione prevista".



"Sarebbe opportuno - conclude -, viste le cessioni di nuovi parchi al comune e considerando lo stato di quelli attuali, predisporre e attuare un serio piano di manutenzione. Il nuovo parcheggio in Via sforza, nato per colmare la mancanza di parcheggi in questa strada, fin dall'inaugurazione sembra prevedere una sosta a tempo, 30 minuti. A molti è sembrato che tale scelta vada più a beneficio delle attività commerciali che delle reali esigenze della collettività".