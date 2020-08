Montignoso



Lutto a Montignoso: ritrovato il corpo senza vita di Alessandro Chioni

venerdì, 28 agosto 2020, 18:01

Lutto a Montignoso per il ritrovo del corpo, purtroppo senza vita, di Alessandro Chioni, disperso nei giorni scorsi nei boschi di Logarghena.



"Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti – la notizia arriva e ci travolge tutti quanti, tutti conoscevano Alessandro, il nostro dolore si lega a quello dei tanti concittadini e della famiglia. Il corpo è stato ritrovato in una zona del bosco poco visibile e poco battuta, non sappiamo i motivi del decesso, per questo aspettiamo di capire i risultati delle indagini della Procura".



"Alessandro nella vita è stato sfortunato ma era un ragazzo buono e generoso, a Montignoso era il "gigante buono" – continua Lorenzetti – da parte di tutta l'amministrazione il cordoglio e la vicinanza alla madre e alla sorella".