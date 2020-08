Montignoso



M5S: "Nessuno vuol reprimere il divertimento"

giovedì, 13 agosto 2020, 10:49

I consiglieri di opposizione, dopo le numerose segnalazioni da parte della cittadinanza e di parecchi esercenti, ha chiesto interventi seri e mirati per effettuare controlli sul territorio e sulla movida, dichiarando però di non volerla reprimere. L'opposizione avrebbe, infatti, richiesto di prolungare un turno di una pattuglia della Polizia Municipale a servizio di tutto il territorio, che vigili sullo svolgimento, nel rispetto della norme civili della vita notturna, sopratutto nella frazione di Cinquale, zona più frequentata dalla movida. Tuttavia contesta alla giunta Lorenzetti di non essere intervenuta prontamente per trovare una soluzione al problema.

"La mozione della minoranza è stata discussa fuori il tempo massimo previsto dal regolamento, forse il sindaco avrebbe preferito non discuterla – ha contestato l'opposizione - Molti cittadini denunciano la confusione che si protrae fino alle prime luci dell'alba, gli schiamazzi e la sporcizia che viene lasciata sulle strade dopo certe notti brave, vomito e bottiglie rotte da tutte le parti. Tante le risse che si accendono con il rischio che una volta o l'altrra finiscano in tragedia" .

Il M5S inoltre ha fatto presente che sono molte le segnalazioni pervenute sulla diffusione della musica molesta a Cinquale durante il weekend.

"L'amministrazione ha speso anche oltre 4000 euro per il piano acustico e ci sembra doveroso che per farlo rispettare vi siano gli opportuni controlli – ha continuato il Movimento - Nessuna soluzione avanzata dal sindaco per ridurre schiamazzi e musica molesta avvertita in più frazioni".

Tuttavia la minoranza, presentando un'emendameto, ha ottenuto il prolungamento di un turno della Polizia Municipale con l'estensione fino alla metà di settembre: un servizio importante per il territorio montignosino, atto anche al rispetto delle regole previste dal protocollo anticovid e contrasto al decoro e degrado.

"Ci presenteremo al nuovo prefetto per denunciare certi comportamenti che troviamo davvero poco rispettosi delle minoranze – ha concluso il Movimento - e per l'uso strumentale che viene fatto della pagina istituzionale del comune usata spesso per fare della propaganda spicciola e denigratoria".