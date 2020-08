Montignoso



Nasce il primo "Coro Polifonico" del comune di Montignoso

giovedì, 20 agosto 2020, 12:10

"Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro" diceva il Maestro e Direttore d'Orchestra Claudio Abbado, ed è proprio da queste parole che nasce un nuovo progetto con protagonisti assoluti gli amanti della musica di ogni età di Montignoso che andranno a comporre il primo "Coro Polifonico" della città.

«Un progetto che dimostra tutta la forza e tutta la bellezza della musica – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti – proprio l'idea di condivisione, di crescita e di reciprocità sono alla base di questo percorso che permetterà a chiunque del nostro territorio di formarsi, di migliorarsi, l'uno accanto all'altro. Un percorso emozionante perchè ragazzi e ragazze, uomini e donne di ogni età potranno confrontarsi con due artisti di altissimo livello, ma sarà emozionante anche per noi, per tutta Montignoso, perchè proprio il coro diventerà un simbolo della nostra comunità, trasmettendo il divertimento e l'entusiasmo che porta al suo interno».

«Siamo orgogliosi – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – sarà un appuntamento aperto a tutta la nostra città ma proprio per il carattere formativo e fortemente socializzante che riveste auguro a tutti i nostri giovani di partecipare, per coltivare con serenità la propria passione e l'amore per la musica».

Tutto il progetto, dalle selezioni dei cantanti, alle prove (previste in orario serale presso il Cinema Teatro Rosi), fino al debutto in programma per le prossime festività natalizie, sarà sotto la direzione artistica dello scrittore e pianista Giorgio de Martino e della soprano Susanna Kwon, entrambi artisti di calibro internazionale all'interno del panorama musicale.

Il repertorio? Dai brani classici a quelli popolari, e ancora, moderno ed operistico, dalle più semplici melodie all'unisono fino alla realizzazione di brani a quattro voci miste, soprano, contralto, tenore e basso, con accompagnamento o a cappella, in varie lingue.

«Il canto è fra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi – afferma de Martino – ciò è vero sia per i bambini che per gli adulti. Il canto corale rappresenta un momento ludico e di espressione in empatia con gli altri. La pratica corale è potenzialmente la modalità più facile ed economica per fare musica insieme, è un momento di relazione, di condivisione e di crescita. Tale attività può rappresentare per la comunità uno strumento prezioso, anche per incanalare l'energia positiva della musica d'insieme, attraverso il potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro».

Proprio il tenore Andrea Bocelli che, oltre alla voce più amata nel mondo, è un "vicino di casa" di Montignoso, da sempre legato al suo territorio, non appena venuto a conoscenza dell'iniziativa ha voluto salutare e incoraggiare il progetto: «Da versiliese quale sono diventato, ringrazio fin d'ora per l'iniziativa che insieme ad altri uomini di buona volontà tra Montignoso e limitrofi siete riusciti ad iniziare – ha detto Bocelli – spero di sentire presto questo coro e sono contento perché laddove c'è musica, c'è vita e "buona vita". E poi, l'ho ricordato tante volte, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte, quindi è un'iniziativa doppiamente meritevole. Ringrazio tutti e aspetto di essere tra il pubblico per ascoltarvi».

Per informazioni è possibile inviare una email a coromontignoso@gmail.com con nome e cognome e recapito telefonico in alternativa, tel o whatsapp al 347-6958391. Gli incontri preliminari, aperti a tutti a partire dai 14 anni di età, inizieranno il 1 settembre, non è richiesta esperienza pregressa, nè studi specifici.