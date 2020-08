Montignoso



Regionali, i candidati della Lega si presentano al Cinquale: "Ci vuole cambio di passo"

venerdì, 28 agosto 2020, 15:28

di beatrice damonte

Si è tenuto allo stabilimento balneare Stefanella del Cinquale la presentazione ufficiale dei candidati al consiglio regionale per la Lega della provincia di Massa-Carrara: Emanuele Canepa, Eleonora Cantoni, Nicola Pieruccini e Federica Fumanti. Presenti, oltre ai candidati, anche il segretario provinciale della Lega Andrea Cella e il presidente di Lega Giovani Filippo Frugoli.

L’evento si apre con un messaggio vocale inviato dalla candidata a governatore Susanna Ceccardi, che ha espresso il suo supporto ai candidati ed ha sottolineato l’impegno che questi hanno messo fino ad oggi per il territorio e con toni entusiastici ed ottimisti ha sostenuto che la Toscana sia pronta per un “cambiamento radicale”.

Dopo una breve introduzione dei candidati da parte del segretario provinciale della Lega Andrea Cella, che ha anch’egli elogiato il profuso impegno dei candidati all’interno del partito, questi prendono la parola.

Emanuele Canepa sottolinea l’attuale irrilevanza della provincia di Massa-Carrara in Regione e dei tanti punti interrogativi legati alla sua attività produttiva. “È venuto il momento di un cambio di passo – dice – dobbiamo diventare la provincia Industria del turismo, unita alla cura dell’ambiente a salvaguardia della salute pubblica e del territorio.”

Eleonora Cantoni ribadisce il concetto della necessità di riportare la provincia all’interno del dibattito regionale. Ricorda anche i fatti della Farmoplant che hanno avuto come conseguenza l’assenza di investimenti sulle zone interessate a causa del disastro ambientale mai risolto e delle mancate bonifiche.” Siamo una zona di monti sul mare, al centro del triangolo tra Liguria, Emilia- Romagna e Toscana, abbiamo la nostra cultura e le nostre peculiarità – asserisce- dobbiamo portare avanti con orgoglio le nostre tradizioni.”

Prende poi la parola Nicola Pieruccini: “il disfacimento della nostra provincia è stato voluto, per situazioni che sono concettuali della sinistra, perché se il popolo sta nel malessere automaticamente premia la sinistra.” “È necessario usare le nostre differenze come valore aggiunto e rilanciare il turismo di costa e dell’entroterra sotto il territorio della Lunigiana.”

Infine l’intervento della candidata Federica Fumanti: “il mio lavoro è portare avanti la voce degli ultimi, oltre ai validi argomenti dei miei colleghi, io desidero impegnarmi per le persone diversamente abili, che sono stati dimenticati per esempio nelle linee guida per l’imminente rientro a scuola.”

A conclusione della conferenza prende la parola Filippo Frugoli, presidente di Lega Giovani per la provincia di Massa-Carrara, che pone l’accento sulla condizione giovanile sul territorio con un tasso di disoccupazione estremamente elevato, conseguenza della mancanza di investimenti e progetti di sviluppo nell’industra, nel turismo e nel terziario.