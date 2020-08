Simone Baldini Tosi canta Ivano Fossati a S. Eustachio

Altri articoli in Montignoso

giovedì, 30 luglio 2020, 19:44

Nei guai, si fa per dire con le leggi di oggi, un massese di 28 anni che ha candidamente ammesso di prendersi cura personalmente e amorevolmente della piantagione. Andate un po' a chiedere che fine avrebbe fatto se invece che essere in Italia fosse stato sorpreso, per esempio, a Bangkok

martedì, 28 luglio 2020, 20:03

50° Raduno Partigiano per la caduta del fascismo al PAsquilio. Il Sindaco Gianni Lorenzetti: «Nazionalismi e sovranismo sono i pericoli dell'Europa. Con i "Recovery fund" abbiamo ritrovato una solidarietà internazionale»

martedì, 28 luglio 2020, 19:58

"Libri da mare": la Biblioteca Civica di Montignoso si trasferisce alla Green Beach e al Centro Estivo. L'assessore Eleonora Petracci: «La cultura non ha spazi. Iniziativa per promuovere la lettura anche fuori dai luoghi convenzionali»

venerdì, 17 luglio 2020, 15:50

Una vera e propria discarica a cielo aperto è ciò che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Montignoso a seguito di una segnalazione da parte di un attento cittadino

venerdì, 17 luglio 2020, 15:19

Torna anche quest'anno la rassegna di teatro, musica e circo a Montignoso, frutto della collaborazione fra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l'Amministrazione Comunale

martedì, 14 luglio 2020, 16:29

Giro di letture dei contatori dell'acqua a Montignoso: le letture interesseranno circa 6200 utenze e termineranno entro la prima settimana di agosto