Montignoso



Al via l'anno didattico della Dms Drums & Music School

martedì, 29 settembre 2020, 19:07

Fare musica in sicurezza, inizia infatti l'anno didattico della scuola "Dms Drums & Music School" di Montignoso con nuovi corsi e nuovi spazi per seguire le lezioni nel completo rispetto delle norme anticontagio da Covid-19.

All'open day di domenica scorsa la presentazione dei corsi di musica per bambini e adulti, dal livello base fino a livello avanzato, per batteria, basso, chitarra, tastiere, pianoforte, canto, dj, sax, tromba, violino e tecnico del suono. Dms è inoltre studio di registrazione e, da quest'anno, anche etichetta discografica e talent scouting per giovani talenti. Ma non solo, la scuola infatti si rinnova con una nuova sala di 45 mq per le lezioni e le prove, spazio che si aggiunge agli altri quattro locali presenti all'interno della struttura dotati di attrezzatura moderna e una cura particolare rivolta all'acustica.

«Insegnare per noi non è solo un lavoro ma in primis una passione - ha affermato Jonhatan Tenerini, proprietario della struttura, nel corso della inaugurazione di domenica tra giovanissimi e meno giovani - vogliamo trasmettere ai nostri allievi la bellezza e l'artisticità che la musica racchiude, oltre all'educazione e al rispetto per il prossimo. Suonare uno strumento musicale e "fare musica" può diventare uno stile di vita che può aiutare le persone a trovare e migliorare sé stesse, una forma di espressione e condivisione che purtroppo ai giorni d'oggi si è un po' persa. Il nostro obiettivo è di far tornare questa passione ed emozione sia nelle persone che suonano che in coloro che ascoltano. Quella di oggi è stata una giornata fantastica e vorrei ringraziare il Sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, l'Assessore Giorgia Podestà, il Maestro Luca Capitani, tutto il mio staff e le persone che sono venute a trovarci».

«Una scuola che unisce e abbatte le paure - ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti, accanto all'Assessore Giorgia Podestà, nel corso dell'open day - la Dms School ha dimostrato in questi anni una particolare attenzione verso i giovani, verso le loro aspirazioni, riuscendo a coinvolgerli in questo bellissimo percorso di formazione. In questa fase di preoccupazione a livello globale può aiutare a recuperare tutta la bellezza dello stare insieme per coltivare, in sicurezza, interessi e passioni. Alla scuola e a tutti i ragazzi e ragazze il nostro migliore augurio».

La scuola rientra nel circuito nazionale "Scuderie Capitani", la più importante accademia di batteria a livello nazionale nata nel 2006, ad opera del Maestro Gianluca Capitani, musicista che sviluppa e concentra nelle "Scuderie" una nuova metodologia di studio applicata alla musica moderna. L'accademia, ad oggi, si può trovare in circa cinquanta strutture su tutto il territorio nazionale, a Montignoso la direzione è affidata al docente Jonhatan Tenerini.

Per informazioni è possibile contattare il 327 07 73 640 oppure visitare la pagina Facebook "Dmschool DrumMusicSchool" e i siti web www.dmschoolmassa.com, www.scuderiecapitani.net.