Montignoso



Elena Grandi portavoce Nazionale di Europa Verde a Montignoso per presentare i candidati alle regionali

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:42

di vinicia tesconi

L’obiettivo è di avere qualcuno dei Verdi Nazionali tra i consiglieri regionali della Toscana. Per questo motivo, ieri, a Montignoso, in piazza De Andrè, è arrivata la portavoce nazionale di Europa Verde, Elena Grandi che ha presentato i quattro candidati al consiglio regionale toscano: Laura Cella, Lavinia Stanila, Roberto Nicoli e Silvano Nieri, che non ha potuto presenziare per motivi di lavoro presso l’ospedale di Fivizzano. Tutti i candidati presenti hanno motivato la loro scelta e gli obiettivi da perseguire una volta eletti. Appassionato l’intervento di Elena Grandi che ha parlato con molta precisione di sanità, trasporto, scuola, lavoro, tutela dell’ambiente, bonifiche, escavazione, protezione dei parchi naturali da rivedere nella direzione ecologista.