Montignoso



Ex cava Fornace, il comitato: "La politica rispetti l'impegno preso"

martedì, 29 settembre 2020, 13:42

Il Comitato cittadino per la chiusura della discarica di ex "cava Fornace" sta continuando il suo percorso ed è riuscito ad avere, da parte di tutti i candidati presidenti alle regionali, un impegno per fermare i conferimenti e chiudere la discarica.



Il comitato cittadino ha spiegato: "Se sui tempi di chiusura ci sono stati dei distinguo, tutti si sono impegnati a sospendere i conferimenti una volta raggiunta quota 43. Riteniamo che i comuni di Montignoso e Pietrasanta assieme alla Regione, debbano immediatamente verificare se la quota 43 sia stata raggiunta, considerando che dalle ultime misurazioni questa soglia era piuttosto vicina e che i conferimenti sono continuati senza sosta anche in questi ultimi tempi".



"Con la vittoria di Giani ci sarà una evidente continuità con la giunta precedente che ricordiamo - ha continuato il comitato - ha votato ben due volte in consiglio regionale in modo unanime per chiudere la discarica, senza però poi farlo per ben 3 anni ormai. Nel nuovo consiglio regionale, sia in maggioranza che nell'opposizione, siederanno le forze politiche che hanno già nel precedente consiglio votato per la chiusura e nella campagna elettorale appena conclusasi preso precisi impegni per chiuderla".



Il comitato cittadino per la chiusura della discarica di ex "cava Fornace" ritene adesso che la politica debba a questo punto rispettare l'impegno preso e si augurano che tra i primi atti del nuovo consiglio regionale e della giunta ci siano provvedimenti definitivi finalizzati alla chiusura. I cittadini avevano anche chiesto una verifica da parte della regione Toscana sul "perché e il come", ci sono inquinanti nei pozzi di controllo della discarica e chiarire da dove arrivano ma , hanno dichiarato: "Non ne sappiamo nulla, avevamo anche chiesto in maniera ufficiale che i comuni chiedessero la partecipazione attiva dell'università di Pisa, ma anche su questa questione siamo per adesso su un binario morto". In fine il comitato ha concluso: -"Continueremo a tenere un faro sulla questione, sensibilizzando ancora i cittadini e la politica sui rischi e gli svantaggi che questo tipo di gestioni producono. Siamo pronti di nuovo a scendere in piazza con manifestazioni e presidi, se ancora una volta dalle parole spese in campagna elettorale non si passerà ai fatti."