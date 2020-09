Montignoso



Rilevazioni Arpat: sforamenti non presenti all'interno della ex Cava Fornace

venerdì, 11 settembre 2020, 15:53

«Sulle ultime rilevazioni ARPAT, inviateci dall'agenzia ad agosto scorso, ci sono alcuni dati che meritano chiarezza visto l'uso strumentale che si sta già diffondendo sui canali internet», afferma l'amministrazione di Montignoso in una nota.

«Dall'analisi effettuata su tre pozzi privati, quindi al di fuori dell'area della discarica ex Cava Fornace, si rileva lo sforamento di alcuni parametri, ovvero di ferro nel primo pozzo, di manganese nel secondo e di ferro, maganese, 1,1 di dicloroetilene e 1,2 di dicloropropano nel terzo».

«Tuttavia questi composti, che non sono triclorometano – ovvero il cloroformio – non hanno sforato i valori soglia all'interno dei piezometri di controllo della discarica, nelle sorgenti S1 e S3 e nel percolato della discarica come dimostra il rapporto ARPAT in questione per il monitoraggio in discarica 2019. È quindi necessario capire da dove prenda origine questo sforamento in un'area distinta da quella della discarica, dove ripetiamo questo superamento dei valori non è presente».

«Le ordinanze emesse dal Comune sono state effettuate per ribadire esclusivamente la non potabilità delle acque dei pozzi e il divieto per uso sanitario e alimentare – continua la nota – così come succede per tutti i pozzi che non hanno ottenuto la potabilità da parte dell'ASL, rimane l'utilizzo delle acque per gli altri usi come quello agricolo. Questo aspetto deve essere chiaro, soprattutto per chi in modo sciagurato e stupido diffonde affermazioni che possono provocare allarme e terrore tra i cittadini».

«Chiederemo maggiori approfondimenti e valutazioni ad ARPAT – conclude l'Amministrazione – per fornire maggiore chiarezza alla cittadinanza e tranquillità a chi fa un uso pretestuoso di questi dati».