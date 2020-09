Segnalazioni di degrado ed abbandono pervengono un po' da tutto il territorio comunale

Altri articoli in Montignoso

martedì, 1 settembre 2020, 13:53

Montignoso Estate e Infanzia. Centri Estivi a Montignoso: Un video per salutare l'estate appena trascorsa. L'assessore Giorgia Podestà: «Servizio alle famiglie essenziale, soprattutto in questo periodo»

venerdì, 28 agosto 2020, 18:01

Lutto a Montignoso per il ritrovo del corpo, purtroppo senza vita, di Alessandro Chioni, disperso nei giorni scorsi nei boschi di Logarghena

venerdì, 28 agosto 2020, 15:28

Si è tenuto allo stabilimento balneare Stefanella del Cinquale la presentazione ufficiale dei candidati al consiglio regionale per la Lega della provincia di Massa-Carrara: Emanuele Canepa, Eleonora Cantoni, Nicola Pieruccini e Federica Fumanti

giovedì, 27 agosto 2020, 11:50

Il consigliere e delegato allo sport Cristiano Orsi: «Firmata la convenzione per il servizio sull'arenile della Green Beach. Più sicurezza per i nostri bagnanti»

giovedì, 27 agosto 2020, 10:57

Al consigliere Lenzetti sono arrivate segnalazioni di erba alta nel Parco di via Romana est, nel parco di via Croce a Cinquale, dove addirittura non sono stati ancora rimossi i rami caduti dai temporali di un mese fa

martedì, 25 agosto 2020, 09:23

Proseguono gli appuntamenti con gli scrittori nel Giardino Della Lettura dell’Hotel Eden di Cinquale di Montignoso. Dopo il grande successo del primo incontro dello scorso 20 agosto con Leonardo Gori che ha presentato la nuova avventura del Capitano Bruno Arcieri "Il ragazzo inglese", romanzo pubblicato a fine giugno da Tea...