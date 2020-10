Montignoso



Arpat conferma la presenza di cloroformio oltre i limiti in un pozzo privato ad uso industriale: paura degli abitanti, interviene il consigliere Lenzetti

sabato, 24 ottobre 2020, 18:53

Arpat, a seguito analisi dei piezometri di controllo di ex Cava Fornace, di 2 sorgenti naturali (denominate S1 e S3) e di 4 pozzi privati a valle dell'area, nell'ambito della campagna di campionamento a marzo 2020, conferma la presenza di cloroformio oltre i limiti nei piezometri PZ10 e PZ5, in un pozzo privato ad uso industriale, oltre ad alifati clorurati (dicloroetilene e dicloropropano) in concentrazioni sopra la soglia in un pozzo privato, e la presenza superiore al valore di attenzione per metalli e inquinati organici, quali solfati, ferro e manganese, in altri pozzi.

Le indagini Arpat fatte sui pozzi intorno alla discarica hanno, poi, portato alle ordinanze cautelative emesse dal sindaco di Montignoso, la massima autorità sanitaria, di tre pozzi su Montignoso, ovvero l'ordinanza numero 86, la numero 87, la numero 88, per "Divieto di utilizzo ad uso potabile diretto e indiretto (preparazione di cibi e bevande) ed igienico-sanitario dell'acqua".

Queste ordinanze avrebbero, tuttavia, allarmato i tanti abitanti di Renella che hanno paura per la qualità delle acque dei loro pozzi. In merito è intervenuto il consigliere del Movimento 5 Stelle di Montignoso, Paolo Lenzetti che denuncia:

"Vista la crescente ansia e considerando la necessità di garantire la salute pubblica, sarebbe necessaria una immediata campagna di analisi estesa a tutti i pozzi privati di Renella, ma il sindaco di Montignoso e l'assessore all'ambiente Poggi, forse poco interessati non hanno ritenuto opportuna la convocazione di una commissione ambiente su queste analisi e sulle ordinanze emesse".

Il consigliere Lenzetti, attraverso una interrogazione, ha chiesto, pertanto, al sindaco Lorenzetti se il comune ha in programma di estendere i controlli in tutti i pozzi della frazione di Renella, compresi quei pozzi utilizzati per l'irrigazione dei campi utilizzati da molti contadini per la coltivazione di frutta verdure ortaggi.

"Di risposta, il sindaco ha detto che non ci sono abbastanza risorse per poterlo fare. – ha comunicato Lenzetti - Queste affermazioni lasciano perplessi e preoccupati, visto che in questi anni il comune ha incassato di royalties dai gestori di cava fornace oltre 1 milione di euro, royalties che, ricordiamo, sono il ristoro per l'impatto ambientale e che andrebbero investiti e spesi a tutela dello stesso. A questo punto Lorenzetti, che afferma di non avere soldi per indagini sui pozzi di Renella in una zona dove ha emesso 3 ordinanze di divieto di utilizzo delle acque, e visto che l'acqua è la risorsa primaria dell'uomo, deve spiegare ai suoi concittadini dove sono stati spese le risorse provenienti dalle royalties".

Secondo il consigliere, Lorenzetti dimostrerebbe ancora una volta, con queste affermazioni, di essere distante dai problemi ambientali e dalle esigenze del suo territorio.

Il consigliere specifica inoltre che, il sindaco Lorenzetti, nella medesima interrogazione, si era impegnato, attraverso il presidente della commissione Ambiente, Cristiano Orsi a convocare la commissione, per valutare meglio la situazione; "Tuttavia – ha concluso Lenzetti - al momento non è arrivata nessuna convocazione!".

rossella barattini