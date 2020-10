Montignoso



Il Comune di Montignoso modello per la raccolta differenziata in Toscana

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:28

Raccolta differenziata? Il Comune di Montignoso rimane un modello, con il suo 85,20% è primo tra i Comuni di costa della Provincia di Massa Carrara, Massa 30,80% e Carrara 40,23%, e «tra i sette Comuni versiliesi gestiti da ERSU», spiega l'Assessore Massimo Poggi.

É il risultato della certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2020 calcolata sulla base dei dati relativi all'annualità 2019, pubblicata nei giorni scorsi dalla Regione Toscana.

«Siamo soddisfatti – continua l'Assessore – anche quest'anno il nostro Comune conferma un dato, ovvero che il sistema di gestione dei rifiuti è puntale ed efficiente. Le scelte che questa Amministrazione ha fatto in materia di Porta a Porta dimostrano un rete capillare, pronta a rispondere alle esigenze sia dei nostri cittadini che delle attività commerciali e balneari, anche durante il periodo estivo, all'interno del quale le utenze aumentano in modo significativo. Oltre al sistema di PaP ricordo che è attivo il servizio a chiamata, con il quale i cittadini possono trovare soluzioni legate alla differenziazione dei rifiuti e il Centro di Raccolta in via Piedimonte, servizio di supporto al calendario di conferimento domiciliare per favorire la raccolta differenziata spontanea su base gratuita».

Accanto a Montignoso, Camaiore con il 54,15%, Forte dei Marmi 78,81%, Massarosa 79,60%, Pietrasanta 80,61%, Seravezza 80,30%, Stazzema 40,14%. «Il nostro Comune rimane tra i primi anche a livello regionale all'interno dell'ambito Toscana Costa, che racchiude le Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Voglio ringraziare tutti i cittadini, perchè è grazie al loro impegno che abbiamo raggiunto questo risultato» conclude Poggi.

Ed ecco alcuni dati per il 2020: Rifiuti Differenziati 4.505 tonnellate, Rifiuti Indifferenziati 783 tonnellate, totale Rifiuti Urbani 5.288 tonnellate, Rifiuti Urbani procapite (kg\ab) 513.





Montignoso Ambiente

