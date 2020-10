Montignoso



Lenzetti (M5S): "Puntare sul turismo, coinvolgere attori economici e culturali"

domenica, 11 ottobre 2020, 12:43

A 2 anni dalla entrata in vigore della legge 24 della regione Toscana sulla costituzione degli Ambiti Turistici Omogenei, è stata convocata oggi, 9 ottobre, la commissione ambiente congiunta tra i comuni di Massa, Carrara e Montignoso.



In merito è intervenuto Paolo Lenzetti, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Montignoso.



“Ad oggi lo stato dell'arte dell'ambito costituito è alla nomina degli incarichi di affidamento per la narrativa, la comunicazione e la realizzazione di immagini. I relatori hanno parlato solo di prossimi intenti. – Ha spiegato Lenzetti - Ad oggi dopo 2 anni e mezzo, ci si aspettava molto di più. L'assessore Eleonora Petracci, con la delega al turismo e alla cultura, non ha mai affrontato l'argomento, nè in sede di consiglio comunale nè nella commissione turismo”.



Per Lenzetti turismo e recupero ambientale vanno di pari passo:



“Non possiamo puntare al turismo, risorsa primaria e fondamentale per Montignoso, se la giunta Lorenzetti punta alla discarica di ex Cava Fornace, invece di puntare a riqualificare la cava abbandonata sul monte Carchio, ad un concreto rilancio e riqualificazione del Lago di Porta, a una sostanziale riqualificazione dei corsi di acqua che hanno portato a divieti di balneazione etc... – ha continuato Lenzetti - Ci vuole un costante e fattivo coinvolgimento di tutti gli attori economici e culturali dei territori per avviare un vero, concreto e sostenibile rilancio turistico”.



Lenzetti e i Cinque Stelle hanno spiegato di essere disponibili a partecipare attivamente alla costituzione di un tavolo di lavoro fattivo, assieme a tutti i protagonisti affinché sia possibile arrivare ad un risultato tangibile, che passi necessariamente dalla tutela dell'ambiente e da un processo partecipativo.