Montignoso



Muore l'ex sindaco Ferruccio Paolini

lunedì, 26 ottobre 2020, 11:48

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota del sindaco Gianni Lorenzetti per la scomparsa di Ferruccio Paolini, sindaco di Montignoso negli anni dal 1961 al 1965:

"Apprendo con profonda tristezza la scomparsa di un politico e di un uomo vicino a tutta Montignoso, Ferruccio Paolini lascia un vuoto in tutti noi. Ferruccio è stato un uomo generoso per tutta la vita, sindaco di Montignoso dal 1961 al 1965, sempre attento al territorio e vicino alla sua comunità. Voglio esprimere il cordoglio mio personale e della Giunta comunale perchè la sua figura è stata importante per la nostra città. Accanto alla politica, che non ha mai smesso di seguire anche per aiutare i più deboli, è stato un imprenditore e uno dei fondatori della Savema, una delle aziende più prestigiose del distretto marmifero Apuo-Versiliese. È stato Presidente dell'ANPI Montignoso e ha portato il territorio di Montignoso anche all'interno del Direttivo nazionale ANPI. Ultimamente, in piena pandemia da Coronavirus e nel corso del primo lockdown, ha seguito e supportato, con lo spirito di chi non smette mai di essere sindaco, i suoi concittadini, preoccupandosi dei malati e dei ricoverati e di coloro che stavano perdendo il lavoro. Anche in questo momento così difficile ha manifestato tutta la sua generosità con una lauta donazione per i più deboli. A tutta la sua famiglia, ai figli Rina, Sonia e Alessio le nostre più sentite condoglianze".