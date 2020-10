Premio Fedeltà Trofeo Buffoni alla memoria di due montignosini

Altri articoli in Montignoso

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:06

Potenziamento dell'apprendimento della lingua inglese alla scuola di Piazza e supporto ai bambini e alle famiglie grazie a un gruppo di educatori. L'assessore Giorgia Podestà: «La scuola al centro, nuovi servizi e aiuti ai nostri ragazzi»

martedì, 29 settembre 2020, 19:07

Al via l'anno didattico della Dms Drums & Music School: Più spazi per imparare la musica in sicurezza. Il sindaco Gianni Lorenzetti: «Una scuola che unisce e abbatte le paure»

martedì, 29 settembre 2020, 13:42

Il Comitato cittadino per la chiusura della discarica di ex "cava Fornace" sta continuando il suo percorso ed è riuscito ad avere, da parte di tutti i candidati presidenti alle regionali, un impegno per fermare i conferimenti e chiudere la discarica

giovedì, 24 settembre 2020, 15:34

"Per ammazzarti meglio", il libro della Giornalista Ilaria Bonuccelli domani al Sunset di Cinquale. L'Assessore Giorgia Podestà: «Fenomeno che non conosce diminuzione. Essenziale apprendere e trasmettere il rispetto per l'altro»

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:42

L’obiettivo è di avere qualcuno dei Verdi Nazionali tra i consiglieri regionali della Toscana. Per questo motivo, ieri, a Montignoso, in piazza De Andrè, è arrivata la portavoce nazionale di Europa Verde Elena Grandi

domenica, 13 settembre 2020, 15:29

Campanelle pronte per lunedì 14, «le famiglie possono stare tranquille, tutto è predisposto per accogliere in completa sicurezza i nostri bambini e bambine» ha detto l'Assessore Giorgia Podestà all'avvio dell'anno scolastico 2020\2021