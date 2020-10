Progetti per le scuole: madrelingua inglese e educatori per bambini con disabilità

Altri articoli in Montignoso

martedì, 29 settembre 2020, 19:07

Al via l'anno didattico della Dms Drums & Music School: Più spazi per imparare la musica in sicurezza. Il sindaco Gianni Lorenzetti: «Una scuola che unisce e abbatte le paure»

martedì, 29 settembre 2020, 13:42

Il Comitato cittadino per la chiusura della discarica di ex "cava Fornace" sta continuando il suo percorso ed è riuscito ad avere, da parte di tutti i candidati presidenti alle regionali, un impegno per fermare i conferimenti e chiudere la discarica

giovedì, 24 settembre 2020, 15:34

"Per ammazzarti meglio", il libro della Giornalista Ilaria Bonuccelli domani al Sunset di Cinquale. L'Assessore Giorgia Podestà: «Fenomeno che non conosce diminuzione. Essenziale apprendere e trasmettere il rispetto per l'altro»

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:42

L’obiettivo è di avere qualcuno dei Verdi Nazionali tra i consiglieri regionali della Toscana. Per questo motivo, ieri, a Montignoso, in piazza De Andrè, è arrivata la portavoce nazionale di Europa Verde Elena Grandi

domenica, 13 settembre 2020, 15:29

Campanelle pronte per lunedì 14, «le famiglie possono stare tranquille, tutto è predisposto per accogliere in completa sicurezza i nostri bambini e bambine» ha detto l'Assessore Giorgia Podestà all'avvio dell'anno scolastico 2020\2021

venerdì, 11 settembre 2020, 15:53

«Sulle ultime rilevazioni ARPAT, inviateci dall'agenzia ad agosto scorso, ci sono alcuni dati che meritano chiarezza visto l'uso strumentale che si sta già diffondendo sui canali internet», afferma l'amministrazione di Montignoso in una nota