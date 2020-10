Travolto da un silos in disuso in una segheria di marmo: muore operaio padre di due bambini

Altri articoli in Montignoso

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:02

Oggi si è spento il professor Angelo Giunta, ex amministratore del comune di Montignoso. Il sindaco, Gianni Lorenzetti, ha voluto rivolgere a lui questo suo ultimo saluto

lunedì, 26 ottobre 2020, 11:48

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota del sindaco Gianni Lorenzetti per la scomparsa di Ferruccio Paolini, sindaco di Montignoso negli anni dal 1961 al 1965

sabato, 24 ottobre 2020, 18:53

Le indagini Arpat fatte sui pozzi intorno alla discarica hanno, poi, portato alle ordinanze cautelative emesse dal sindaco di Montignoso, la massima autorità sanitaria, di tre pozzi su Montignoso

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:28

Montignoso rimane un modello per la gestione della raccolta differenziata. L'assessore Massimo Poggi: «Siamo i primi in Provincia tra i Comuni di Costa e all'interno dei sette Comuni gestiti da ERSU. Ottima posizione anche a livello regionale»

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:42

Centro Antiviolenza ma non solo, all'interno una sala per la formazione e uno spazio per la salute e la prevenzione. Il sindaco Gianni Lorenzetti: «La solidarietà è alla base del vivere insieme. È la casa di tutti i montignosini»

lunedì, 19 ottobre 2020, 22:22

Ogni giovedì l'appuntamento è al mercato di Cinquale. Dove? In Piazza Maccari ovviamente, venti i banchi tra settore alimentare e non tra cui uno dedicato ai portatori di handicap, uno all'imprenditoria giovanile e uno ai produttori agricoli disposti tra via Del Freo e via G. Cesare