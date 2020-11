Montignoso



Apre nuova attività a Montignoso, i saluti del sindaco

sabato, 14 novembre 2020, 19:14

Una breve battuta del sindaco Gianni Lorenzetti per l'apertura di una nuova attività a Montignoso: "Oggi mi sono fermato a conoscere i giovani coraggiosi che, da qualche giorno, hanno aperto lo storico Bar Tabacchi di Bonotti gestito negli ultimi anni da Eugenia (Baldi) e Antonio (Vannucci) che sono andarti in pensione e ai quali faccio i miei auguri. Ho conosciuto Roberto di origini siciliane e Annalisa una giovane ragazza di Massa. Due ragazzi solari ed educati. Ho fatto loro i complimenti per il coraggio dimostrato nell'aprire un'attività in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo e gli ho fatto gli auguri per il loro futuro. Vedere una luce che si accende è come accendere la speranza. Grazie ragazzi per avere scelto Montignoso".