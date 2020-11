Montignoso



"Dalla discarica più risorse al territorio per migliorare le indagini ambientali"

domenica, 15 novembre 2020, 14:09

"Programma Ambiente Apuane ha già dichiarato che il conferimento in fognatura del percolato di discarica è certificato da Gaia come non pericoloso e idoneo alla depurazione nei suoi impianti. L'intenzione della società, lo ribadiamo, è inoltre quella di destinare parte risparmio derivante dall'operazione ai Comuni su cui insiste la discarica a favore della comunità locale, da utilizzare anche per eventuali indagini ambientali sui pozzi esterni alla discarica".



Il Consiglio di amministrazione di Programma Ambiente Apuane, società che gestisce la discarca ex Cava Fornace, precisa quelle che sono le nuove strategie della società per il futuro che prevedono un minor inquinamento atmosferico e acustico, grazie alla riduzione del traffico pesante che deriverà dalla possibilità di conferire il percolato del sito in fognatura: "Una procedura che consentirà di migliorare l'impronta ecologica della discarica. Inoltre il conferimento in fognatura sarà sempre controllato da Gaia attraverso una paratia gestita elettronicamente a distanza".