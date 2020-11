Montignoso



Gabrielli accusa Bandini: "Astensione inconcepibile"

sabato, 28 novembre 2020, 18:17

In arrivo a Montignoso investimenti per 9 milioni e 443mila euro, tradotto, risorse destinate alla riqualificazione del territorio, scuole, manutenzione stradale, illuminazione. Sulla zona di Cinquale opere per 4 milioni circa.

È il risultato dell'approvazione del "Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020\2022" votato ieri sera in Consiglio Comunale, «pienamente soddisfatti – ha detto l'Assessore Andrea Gabrielli –purtroppo trovo inconcepibile l'astensione del Consigliere di opposizione Massimiliano Bandini "Montignoso Democratica" che da sempre si eleva a paladino e portavoce del Cinquale. Siamo riusciti a individuare risorse importanti che andranno a migliorare tutto il nostro territorio, sulla costa andremo ad effettuare opere rilevanti, 820mila euro per la riqualificazione di Via Martiri della Libertà e della passeggiata romantica accanto al Fiume Versilia, 3 milioni per la sostituzione edilizia e l'efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia, altri 150mila euro per la realizzazione di un ingresso nel centro del Cinquale dal lungomare, opera che porterà a una valorizzazione delle attività mettendo in collegamento le varie zone di costa».

«Credo nel confronto politico, diverse posizioni significa avere diverse visioni, sicuramente costruttive se portano ad una sintesi – conclude Gabrielli – ma di fronte a questi numeri mi domando come ci si possa astenere se davvero l'obiettivo comune è quello di promuovere, conservare e sviluppare il proprio territorio».

«Altri interventi riguarderanno l'intero Comune – conclude l'Assessore – mi riferisco alla riqualificazione della pubblica illuminazione, opera su cui abbiamo investito 885mila euro e che verrà realizzata attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti, interventi di sostituzione dove necessario e l'implementazione dei punti luce, altri 225mila euro di asfaltature e manutenzione stradale e 890mila euro per la sistemazione idrogeologica di Santa Croce».