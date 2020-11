Montignoso



Partiti i lavori per l'ampliamento del Cimitero di San Vito

giovedì, 26 novembre 2020, 16:35

«Un intervento essenziale, rispondiamo a un'esigenza per troppo tempo rimandata. Adesso siamo in grado di fare fronte alle necessità dei nostri concittadini con un ampliamento degli spazi e 110 nuovi loculi». Sono le parole del sindaco Gianni Lorenzetti per l'apertura dei lavori e il contestuale avviso pubblico finalizzato alla pre-assegnazione di concessione loculi di nuova costruzione, presso il cimitero comunale di San Vito.

«Ci siamo fatti carico di quella che ormai rappresentava una priorità sul nostro territorio – continua il Sindaco – dei suggerimenti e delle segnalazioni che ci sono pervenute da parte dei cittadini. Alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione, certo non senza fatica e senza riscontrare difficoltà economiche».

«Abbiamo iniziato stamani il cantiere – spiega l'Assessore Andrea Gabrielli – è un'operazione significativa, stiamo parlando di un intervento da 128.000 euro che garantirà nuovi spazi, siamo soddisfatti soprattutto perché siamo riusciti a partire nel corso dell'anno. Contiamo di completare l'opera entro gennaio, febbraio del 2021».

Come fare per partecipare all'avviso di pre-assegnazione? Tutti gli interessati alla concessione – compreso chi ad oggi abbia già presentato una richiesta – possono inoltrare una istanza di interesse al procedimento di prevendita.

Nell'assegnazione dei loculi sarà riconosciuta precedenza alle richieste aventi lo scopo di tumulare resti mortali conservati temporaneamente presso i locali del cimitero, in subordine sarà data priorità nell'assegnazione di loculi e ossari alle richieste aventi lo scopo di tumulare salme, resti mortali e ceneri, di cui sia già giacente agli atti precedente richiesta inevasa. Infine potranno essere accettate in ordine di presentazione le domande di tutti i cittadini che presentino formale istanza all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per conoscere nel dettaglio le informazioni contenute nell'avviso pubblico e per reperire il modello di partecipazione è possibile visitare il sito web del Comune di Montignoso, oppure contattare l'Ufficio Servizi Cimiteriali al numero 0585-8271307 o cell. 328 0166407 email andrea.mariani@comune.montignoso.ms.it, tutte le domande dovranno poi essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it.