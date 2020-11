Montignoso



Percorso partecipativo del Contratto di Lago di Porta: mercoledì 25 novembre la diretta su Zoom aperta a tutti

lunedì, 23 novembre 2020, 18:25

Proprio nei giorni scorsi infatti è stata pubblicata, sul sito web del Comune di Montignoso, la manifestazione di interesse per aderire al percorso partecipativo "Verso un Contratto di Lago Porta". Il progetto, in cui il Comune è capofila accanto ad altri partner istituzionali – ovvero il Comune di Pietrasanta e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord – prevede un iter di confronto finalizzato alla costituzione dell'Assemblea di bacino e all'attivazione del "Contratto di Lago Porta", accordo volontario tra soggetti che vogliano impegnarsi per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'area umida.

Il link per accedere all'assemblea è:

https://us02web.zoom.us/j/87835076705

ID riunione: 878 3507 6705

L'evento è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, le associazioni e i privati interessati a condividere priorità di interventi per questa importante risorsa naturale del territorio.

Per contatti Comune di Montignoso Ufficio Ambiente, dottoressa Barbara Vietina mail: barbara.vietina@comune.montignoso.ms.it Comunità Interattive - Tania Mattei cell: 3668087213 mail: comunitainterattive@gmail.com.