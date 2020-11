Percorso partecipativo del Contratto di Lago di Porta, Poggi: "Dialogo e confronto per migliorare l'area"

Altri articoli in Montignoso

venerdì, 27 novembre 2020, 16:07

Il Consiglio di amministrazione di Programma Ambiente Apuane: "Le nuove strategie dell'azienda indirizzate alla massima trasparenza e a migliorare l'impronta ecologica dell'impianto. Basta con i numeri frutto della fantasia"

venerdì, 27 novembre 2020, 15:58

Più di 700 mila euro per ristrutturare l'acquedotto di Montignoso: partiranno lunedì 30 novembre i cantieri per il maxi intervento di GAIA S.p.A. che ha l'obiettivo di rinnovare e potenziare la rete idrica in zona Cinquale e in zona Renella e risolvere le criticità rilevate in ordine sia di qualità che di continuità del servizio

giovedì, 26 novembre 2020, 16:35

Sono le parole del sindaco Gianni Lorenzetti per l'apertura dei lavori e il contestuale avviso pubblico finalizzato alla pre-assegnazione di concessione loculi di nuova costruzione, presso il cimitero comunale di San Vito

martedì, 24 novembre 2020, 16:04

Il 25 novembre il video realizzato da Emma Castè sulla pagina facebook e sul sito web del Comune di Montignoso

lunedì, 23 novembre 2020, 18:25

Diretta sulla piattaforma "Zoom" mercoledì 25 novembre, alle 17.30, per la presentazione del percorso partecipativo del contratto di Lago Porta

venerdì, 20 novembre 2020, 19:47

L'assessore Giorgia Podestà: «Un servizio in più per combattere l'emarginazione sociale, l'operatore sarà sempre vicino a chi è in difficoltà»