Montignoso



Verso un contratto di Lago di Porta

venerdì, 6 novembre 2020, 13:06

Al via le domande per partecipare al progetto "Verso un Contratto di Lago di Porta", «un percorso di partecipazione e confronto aperto a tutti» ha sottolineato l'Assessore Massimo Poggi.

Il progetto, di cui il Comune di Montignoso è capofila accanto ad altri partner istituzionali tra cui il Comune di Pietrasanta e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, è finalizzato alla costituzione dell'Assemblea di bacino e all'attivazione del "Contratto di Lago Porta", accordo volontario tra soggetti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'area umida.

«L'adesione è rivolta a tutti coloro che vogliano partecipare con idee e proposte – continua Poggi – associazioni, aziende e cittadini interessati a condividere priorità di interventi per questa importante risorsa naturale del territorio».

Il percorso si articolerà in cinque incontri di co-programmazione e co-progettazione, strutturati e facilitati, che si svolgeranno tra dicembre 2020 e marzo 2021 (nel rispetto delle attuali indicazioni sul Covid-19 gli incontri si terranno on-line). Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2020 utilizzando il modulo presente sul sito nella sezione "Avvisi Comunali" in Homepage. Potranno partecipare, senza dover rispondere all'avviso, anche i soggetti promotori del Contratto di Lago Porta (già sottoscrittori di un Documento di Intenti).

«Chi aderirà al percorso partecipativo e all'assemblea di bacino potrà quindi collaborare alla definizione del Contratto di lago e dei suoi specifici documenti – spiega l'Assessore – come l'Analisi Conoscitiva, il Documento Strategico, il Programma di Azioni, in modo che possano essere il più possibile condivisi dalle comunità che vivono e operano nel territorio, e successivamente sottoscrivere il Contratto di Lago Porta impegnandosi nella realizzazione di specifiche azioni in esso inserite. Con quanti risponderanno alla manifestazione d'interesse verranno costituiti piccoli gruppi di lavoro che si confronteranno su criticità e potenzialità del Lago di Porta».

Ogni riunione – e quindi ogni documento – prenderà in considerazione tre ambiti tematici necessariamente connessi tra loro in una visione ecosistemica dell'area: La manutenzione dell'area umida/cassa di espansione, il riconoscimento di riserva naturale e la sua gestione e la fruizione sostenibile. Altro punto è lo scenario ideale al quale il Contratto di Lago vorrà tendere, le azioni per realizzarlo e quali soggetti si impegnano a realizzare le azioni prioritarie.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente, dottoressa Barbara Vietina mail: barbara.vietina@comune.montignoso.ms.it e Comunità Interattive – Tania Mattei cell: 3668087213 – mail: comunitainterattive@gmail.com.