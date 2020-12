Montignoso



Boxe e Covid-19: «Insieme possiamo farcela»

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:27

Tre guantoni nello stemma del Comune di Montignoso ridisegnato dall'Associazione Yama Arashi Boxe nella mascherina donata stamani all'Amministrazione.

Un messaggio, quasi a voler colpire e cacciare scaramanticamente l'epidemia da Covid-19, ma soprattutto un segnale per dire che «insieme possiamo farcela» ha spiegato Pier Francesco Santucci della Yama Arashi Boxe. «Il pugilato è una disciplina totalmente indirizzata contro la violenza, contro il femminicidio, contro il bullismo – continua Santucci – è uno sport in difesa dei più deboli, che insegna la parità, l'uguaglianza di genere. Con questo piccolo gesto vogliamo ringraziare l'Amministrazione per tutto il sostegno che ci ha dato nel far crescere la cultura della boxe sul territorio e tutti i suoi valori come disciplina sportiva».

Circa un anno fa è iniziato il percorso dell'associazione nella palestra di via Sforza, che oggi conta più di quaranta iscritti ma al momento si ritrova chiusa «per effetto delle disposizioni anticontagio – continua Santucci – abbiamo ragazzi e ragazze di tutte le età, già a partire dai 5 anni. Prima delle restrizioni avevamo creato anche un ring di allenamento nel parco della Repubblica a Cinquale. Speriamo di poter tornare accanto ai nostri ragazzi il prima possibile. Chiunque fosse interessato alla mascherina può contattarmi al 3280346026, tutto il ricavato verrà destinato alle attività dell'associazione».

«Grazie all'Associazione Yama Arashi Boxe perchè ha svolto e spero possa continuare al più presto a svolgere un lavoro stupendo accanto ai nostri giovani, soprattutto a chi vive situazioni di disagio – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto agli Assessori Eleonora Petracci, Raffaello Gianfranceschi, Andrea Gabrielli, al Consigliere Delegato allo Sport Cristiano Orsi e al Comandante della Polizia Municipale Mazzino Martinelli – la cultura dello sport è alla base dell'educazione e della formazione, un sostegno insostituibile per poter crescere insieme. L'aspetto che oggi purtroppo acquista ancor più importanza è proprio quello della condivisione, auguro a tutti i nostri ragazzi e ragazze di poter tornare a condividere spazi, sudore e divertimento perchè questa la cosa che ci manca di più».