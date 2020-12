Montignoso



Cede manto stradale, frana investe un'auto parcheggiata

sabato, 5 dicembre 2020, 16:06

«Allertati la protezione civile e la polizia ,unicipale, siamo tutti impegnati sul territorio per garantire la sicurezza», è il commento del sindaco Gianni Lorenzetti dopo le abbondanti piogge che in queste ore hanno causato allagamenti, disagi in vari punti del territorio comunale.

«In questo momento mi trovo in località Carnevale, sopra Cerreto, dove una piccola frana ha fatto cedere il manto stradale investendo un automobile parcheggiata – continua il sindaco accanto all'Assessore Andrea Gabrielli, al Comandante della Polizia Municipale Mazzino Martinelli e ai tecnici del Comune – abbiamo già contattato i Vigili del Fuoco per la rimozione il veicolo. Siamo tutti in allerta, purtroppo le precipitazioni hanno causato problematiche legate alla viabilità anche in zona Cinquale, Fescione e Prato soprattutto in via Saponiera. Ringrazio tutti i volontari della Prociv che ci stanno aiutando in queste ore per mantenere sotto controllo il territorio».