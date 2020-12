Montignoso



"Franceschina" compie 103 anni: gli auguri dell'amministrazione a Maria Gabrielli

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:28

Maria è nata il giorno di Santo Stefano del 1917 e pochi giorni fa ha festeggiato il suo nuovo traguardo con la vicinanza (in alcuni casi virtuale) dei figli Franco e Gabriella, dei quattro nipoti e dei tre bisnipoti. «Questa fase di emergenza sanitaria purtroppo non ci ha permesso di omaggiare la nostra ultra centenaria come avremmo voluto – ha detto l'assessore Giorgia Podestà – ma con il cuore siamo vicini a lei e a tutta la sua famiglia».

«Maria è un esempio di forza per tutti noi – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti – perchè rappresenta un patrimonio di vita, di valori e di tradizioni su cui è cresciuta la nostra comunità. Il messaggio di auguri e di affetto non proviene solo dall'Amministrazione ma da tutta la città di Montignoso».