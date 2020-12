Montignoso



Il consigliere Lenzetti lancia un allarme sullo stato della discarica ex Cava Fornace

lunedì, 21 dicembre 2020, 21:54

All'ordinanza di archiviazione emessa dal Tribunale di Massa ha fatto seguito la convocazione della commissione ambiente del comune di Montignoso: una videoconferenza che si è svolta venerdi 18 dicembre a cui ha partecipato l'azienda Programma Ambiente Apuane in persona del presidente della società, Gustavo Giani, del direttore Gianpaolo Nadalini e dell'amministratore delegato Gustavo Lascialfari.

Le accuse a carico della società erano seguite a due esposti promossi dal Comitato volontario dei cittadini che rappresentavano una situazione di gravità nell'ipotesi di gestione non autorizzata e quindi abusiva di rifiuti pericolosi con conseguente inquinamento ambientale dell’area ex cava fornace.

Dopo quasi due anni dall'apertura del procedimento, il caso viene dunque archiviato con una sentenza del pubblico ministero che soddisfa, ovviamente, l'azienda ma senza buonapace di tutti.

In particolare la situazione non piace al consigliere pentastellato d'opposizione, Paolo Lenzetti: "In buona sostanza hanno dichiarato che la discarica non inquina, e può diventare una opportunità per Montignoso. Inoltre, hanno riferito anche di aver richiesto una deroga ai limiti dei solfati alla regione Toscana per scaricare il percolato in fognatura".

Il consigliere Lenzetti ha presentato una sua relazione in cui ha descritto un quadro poco rassicurante dello stato ambientale intorno alla discarica di Ex Cava Fornace: "Una delle più importanti risorse per un territorio, la falda acquifera appare, dai controlli Arpat, compromessa ed al momento ancora non sappiamo a che punto sia lo studio per capire l'origine dell'inquinamento che la regione Toscana avrebbe dovuto attivare, in base all art 244 l. 152 /06".

Lenzetti ha invitato i responsabili di Programma Ambiente Apuane ad aprire, in un clima di serenità e trasparenza con la popolazione "Una nuova istruttoria di Valutazione Impatto ambientale, considerando che nei protocolli comunitari le discariche rientrano come industrie insalubri di "prima categoria" e ritenendo lo scarico in fognatura una "variante all'attuale progetto", ed una revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in base alle numerose proposte e criticità emerse in commissione ed il rilascio del parere sanitario".

I responsabili di PAA non parebbero propensi ad attivare questo perrcorso, almeno da quanto riferisce Lenzetti in esito alla commissione "poiché proabilmente più interessati al business che all'attenzione al territorio apuo-versiliese".

"La cittadinanza ed i sindaci dei comuni vicini – afferma Lenzetti - chiedono solo di poter vivere in un territorio con serenità e trasparenza. Peraltro, i responsabili di P.A.A. dovrebbero partecipare non solo alla commissione ambiente ma anche alla commissione sulla discarica di ex Cava fornace, a cui partecipano i rappresentanti del comitato, delle associazioni ambientaliste e dei comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi: a molti è sembrato che invitarli alla commissione ambiente e non a quella dedicata alla discarica, rispondesse allo scopo di non far incontrare i gestori con questi soggetti, da sempre attivi a tutela del territorio".

In ultimo, il consigliere Lenzetti fa riferimento al sindaco Gianni Lorenzetti: "In tutta questa vicenda preoccupa ancora il silenzio del sindaco di Montignoso, anche sulla richiesta di immissione del percolato in fognatura, rispetto a quanto stanno facendo i comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi, come se per Lorenzetti la cosa non avesse alcuna rilevanza".

Mi. Car.