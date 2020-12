Montignoso



Lenzetti (M5S): "Su cava Fornace risposte evasive del sindaco"

sabato, 5 dicembre 2020, 18:47

Il Movimento Cinquestelle di Montignoso attraverso il suo consigliere Paolo Lenzetti richiama l'attenzione sull'ultimo consiglio comunale dove, secondo il consigliere, sindaco e maggioranza non sarebbero riusciti a prendere posizioni nette e le distanze respingendo in modo chiaro la richiesta del gestore della discarica di cava Fornace, Programma Ambiente Apuane spa, di poter scaricare il percolato, prodotto dalla macerazione della discarica, nella pubblica fognatura. Anche se sono stati diversi gli spunti forniti dalla discarica per rivolgere al sindaco Gianni Lorenzetti domande e questioni anche considerato che sono mesi che Lenzetti chiede uno studio puntuale sui pozzi nella frazione di Renella dopo il divieto di utilizzo di 3 pozzi:" Ordinanze ancora in vigore" sottolinea lo stesso in una nota. E' con disappunto che Lenzetti comunque premette, sulla questione acqua, falde e pozzi di quell'area:" Il sindaco dopo aver risposto mesi fa che ci sono problemi nel reperire risorse economiche per procedere, non ha né cercato soldi, né fatto altro, quasi come se non considerasse l' acqua come un patrimonio".

Ma veniamo al punto al centro del dibattito: la richiesta di versare nelle fognature il percolato della discarica, la quale " il consiglio comunale-precisa nel comunicato Lenzetti- con l'approvazione di ben 2 mozioni aveva preso impegni precisi per la chiusura della discarica, impegni che oggi paiono ancora disattesi".

"Nell'ultimo Consiglio comunale di Montignoso, su Cava Fornace e lo stato dell'ambiente-rende noto quindi nel comunicato Lenzetti- le minoranze hanno interrogato a più riprese il sindaco. La discussione in consiglio si è incentrata anche sulla richiesta del gestore della discarica di Cava Fornace di poter scaricare il percolato nella pubblica fognatura".

Non hanno soddisfatto però le risposte del primo cittadino montignosino.

"Risposte evasive del sindaco che pare dimenticare che un atto così importante-accusa Lenzetti tirando le orecchie al sindaco sul mancato coinvolgimento delle minoranze, del Comitato di cittadini dei cittadini stessi e sottolineando l'atteggiamento opposto dei Comuni limitrofi- dovrebbe avvenire in concertazione con il Comune. Contrariamente a quanto atteso da molti cittadini, dal comitato e dalle associazioni, non pare che il Comune di Montignoso si sia in qualche modo mosso circa la richiesta sul percolato di Paa, contrariamente a quanto fatto immediatamente da enti limitrofi, da Forte dei Marmi a Pietrasanta, che hanno chiesto immediatamente dati, delucidazioni e verifiche".

"Il silenzio del sindaco e dell'assessore all'ambiente di Montignoso ci preoccupa-incalza il consigliere pentastellato gettando ombre e preoccupazioni sul dopo chiusura della discarica ormai dcisa-i cittadini sono preoccupati sugli scarichi sia per oggi, sia per il post mortem della discarica, su cosa accadrà e a carico di chi sarà la gestione una volta chiusa la discarica.

Sulla richiesta di immissione del percolato in fognatura-conclude puntando il dito contro il sindaco, la sua maggioranza e sulla loro sensibilità ambientalista, solo millantata secondo il consigliere-ci saremmo attesi da Lorenzetti una presa di posizione importante, che invece ha preferito non fare e dire nulla in merito.

Lorenzetti e la sua maggioranza che a parole si fanno quasi paladini dell'ambiente, nella sostanza, e con la mortificazione di tanti, poco hanno fatto e poco continuano a fare".