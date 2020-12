Montignoso



Lorenzetti non ci sta: "Non ho ritardato alcunché, sono stato sempre corretto e resto dove sono"

lunedì, 7 dicembre 2020, 21:04

di francesca s. vatteroni

I provvedimenti giudiziari che hanno interessato oltre ad alcuni dirigenti della cooperativa Serinper dedita al servizio di accoglienza per madri in difficoltà e minori attraverso diverse strutture presenti sul territorio, anche funzionari pubblici e rappresentanti istituzionali, come, ad esempio, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, hanno spinto quest'ultimo a voler chiarire la sua posizione. Per Lorenzetti, raggiunto da un avviso di garanzia, il reato ipotizzato è traffico di influenze illecite.

Sindaco sono confermate le indagini a carico di un consigliere di maggioranza per il contestato reato di influenze illecite?

Guardi, al momento, so soltanto quello che ho letto dalle prime notizie apparse in rete. La prima iniziativa che ho preso è stata quella di convocare la giunta e tutti i consiglieri della maggioranza che guidano il comune di Montignoso perché volevo che tutti potessero cogliere la mia serenità sulla vicenda. Il risultato è stato che ho potuto, a mia volta, guardare ciascuno negli occhi e fra i più sinceri e sereni mi son parsi proprio quelli del consigliere Petracci che, sono certo, saprà chiarire ogni suo addebito. Petracci era alla riunione e non agli arresti domiciliari come ho letto. In ogni caso, è bene ricordare che l'amministrazione comunale non è coinvolta nella vicenda.

Secondo le accuse rivolte a Serinper si tratterebbe di un sistema di relazioni con le amministrazioni comunali. Per quel che riguarda Montignoso l'accusa riguarda il favoreggiamento di un nuovo centro di accoglienza a Montignoso e l'accreditamento di una struttura (via Traversa) già esistente. Era già presentato un progetto per una nuova struttura? Quante strutture Serinper sono presenti a Montignoso? A lei viene contestato di aver ritardato accertamenti su un abuso edilizio di una struttura? È già stato ascoltato dal magistrato?

A quanto mi risulta sono due le strutture Serinper all'interno del territorio montignosino. Francamente, mi riservo nei prossimi giorni di approfondire l'iter amministrativo che ha portato al rilascio dei necessari accreditamenti, ma da quanto finora appreso le eventuali "pressioni" esercitate nei confronti della nostra dirigente al settore non hanno sortito alcun effetto. Anzi! Personalmente, poi, non ho ritardato alcunché. Casomai, sono stato sollecito - appena ho realizzato che si poteva configurare come un abuso - ad invitare i responsabili della struttura al ripristino di un'area destinato a campo da calcio per i giovani ospiti. Appena avrò modo di essere ascoltato dagli inquirenti, chiarirò nel dettaglio.

Risulta coinvolto nelle indagini anche un avversario politico vicino di casa che, soprattutto, di recente l'ha coinvolta spesso in aspre critiche politiche e che secondo le accuse avrebbe fatto pressioni su un dirigente montignosino: Stefano Benedetti presidente del consiglio comunale di Massa, come commenta?

Non sono solito commentare le iniziative e gli atti della magistratura, verso il cui operato porto attenzione e rispetto. In più, sono un garantista convinto e mai ho utilizzato o utilizzerò le vicende giudiziarie contro un avversario politico. A Stefano Benedetti non ho mai risparmiato alcuna critica, né lo farò in futuro, ma sempre restando sul piano politico e del confronto-scontro delle idee. Anche a lui auguro di poter chiarire quanto prima la sua posizione.

Queste indagini e questi provvedimenti cambieranno qualcosa nell'azione di governo o nella compagine governativa e consiliare?

Ripeto, oggi ho subito convocato una riunione della compagine che amministra Montignoso allargandola anche a tutti i segretari e responsabili del centrosinistra. Partendo dalla doverosa premessa che siamo in presenza di "avvisi di garanzia" che, lo dice la parola stessa, sono stati emessi a tutela degli indagati, quel che è emerso nella comune valutazione è che la vicende Serinper non metterà assolutamente in discussione la nostra correttezza amministrativa e la serietà dei nostri comportamenti.