Scatole e colletta alimentare, i volontari in aiuto delle famiglie sole e in difficoltà

lunedì, 21 dicembre 2020, 21:54

Il consigliere pentastellato Paolo Lenzetti ha presentato una sua relazione in cui ha descritto un quadro poco rassicurante dello stato ambientale intorno alla discarica di Ex Cava Fornace

sabato, 19 dicembre 2020, 10:02

Il comitato cittadino anti discarica di cava Fornace, in un comunicato, esprime le proprie perplessità in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente e dall'amministratore delegato della società Programma Ambiente Apuane, in riferimento all'esito della sentenza, che ha annullato l'accusa di danno ambientale

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:54

"Constato purtroppo - continua Cella - che non vi è solerzia da parte del presidente della Giunta Regionale Giani, che sull'argomento Serinper ad oggi professa un'assordante silenzio; analogo chiarimento sarebbe gradito quantomeno dal consigliere regionale che rappresenta la nostra provincia, Giacomo Bugliani"

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:48

Programma Ambiente Apuane: "Il decreto di archiviazione mette la parola fine su tutte le fantasiose ricostruzioni avanzate in questi anni e ci dà la conferma della bontà del nostro operato"

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:13

Il Natale abbatte le distanze. Come? Semplice, con la speranza. Ed è proprio questo il messaggio che gli abitanti di Cerreto hanno voluto lanciare in piena fase lock-down, quando tutte le relazioni, i contatti, la quotidianità sono state messe in discussione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19

martedì, 8 dicembre 2020, 13:28

Il consiglio di Programma Ambiente Apuane riporta i contenuti della replica di Gaia al Comune di Pietrasanta: "Dal 2016 nessun conferimento e le analisi sono tutte in regola. Il gestore idrico ha chiarito molti dubbi"