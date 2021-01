Montignoso



Calze della Pefana grazie ai montignosini

martedì, 5 gennaio 2021, 19:39

Il cuore grande dei Montignosini racchiuso in una calza, della Pefàna ovviamente.

La vecchietta, nonostante le restrizioni e i divieti imposti dal DPCM – che hanno portato anche all'annullamento dell'edizione 2021 della Pefàna di Montignoso – è riuscita comunque a passare per regalare doni e sorprese.

«Ancora una volta i nostri concittadini si sono resi protagonisti di un gesto di grande solidarietà e di amore – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – perchè proprio grazie alle donazioni di alcuni benefattori e dei volontari e delle volontarie della Colletta Alimentare siamo stati in grado di regalare una trentina di calze ai bambini e alle bambine seguiti dai nostri Servizi Sociali».

All'interno delle calze dolci e dolcetti, come vuole la tradizione, «non possiamo che ringraziare tutti quanti per aver regalato un momento di felicità e di serenità a tutti i piccoli che oggi sono venuti qui in Comune a ritirare le calze con le proprie famiglie accanto alla nostra Pefàna».