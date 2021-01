Montignoso



Comitato mensa, l'opposizione insorge contro il sindaco

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:58

I consiglieri di opposizione Paolo Lenzetti, Settimo Del Freo, Andrea Cella, Angela Bertocchi e Massimiliano Bandini esprimono sconcerto per la convocazione del comitato mensa riunitosi martedì 19 gennaio, in videoconferenza: Il disciplinare in materia di costituzione del comitato mensa, all'art 1, prevede che debba essere presente, con nomina di consiglio comunale, un consigliere di opposizione avente ruolo di garanzia, MAI nominato dal consiglio stesso. La presidente e relatrice, l'assessore alle politiche sociali Podestà non solo ha convocato un comitato del tutto illegittimo, pare che in questi cinque anni di consigliatura ne abbia convocato uno all'anno TUTTI ILLEGITTIMI.

I consiglieri di opposizione prendono atto della solita mancanza di trasparenza dei diritti alla partecipazione dell'ammistrazione Lorenzetti, pronti a presentare una interrogazione congiunta in merito al fine di ripristinare nel rispetto della democrazia, i ruoli e le regole.