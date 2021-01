Dissesto idrogeologico: oltre 2 milioni di intervento per via Guadagni

Altri articoli in Montignoso

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:05

L'assessore Eleonora Petracci: «Tematiche alla base della nostra programmazione. Quest'anno il Castello Aghinolfi sarà in parte accessibile anche per chi ha disabilità», l'assessore Giorgia Podestà: «Progetto per far crescere l'autonomia dei nostri ragazzi»

martedì, 12 gennaio 2021, 16:41

370 metri di nuove fognature e quasi 400 metri di nuova condotta di distribuzione acquedotto a Montignoso: questi i numeri dell'intervento recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A.

sabato, 9 gennaio 2021, 23:45

Il sindaco di Montignoso e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti in sopralluogo sulla spiaggia dei Ronchi insieme all'assessore regionale all'ambiente Monia Monni

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:50

Il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti questa mattina in sopralluogo a CarraraFiere per valutarla come possibile hub per le vaccinazioni Covid19

martedì, 5 gennaio 2021, 19:39

La vecchietta, nonostante le restrizioni e i divieti imposti dal DPCM – che hanno portato anche all'annullamento dell'edizione 2021 della Pefàna di Montignoso – è riuscita comunque a passare per regalare doni e sorprese

domenica, 3 gennaio 2020, 13:25

Salta l'edizione 2021 della Pefàna di Montignoso. L'assessore Eleonora Petracci: «Manifestazione non prevista dal DPCM». Alfio Poggi: «Giovani la Pefàna è vostra, tramandatela». Il prossimo anno verrà festeggiato il 50esimo della festa