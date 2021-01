Montignoso



Erosione, tutti sulla spiaggia in cerca di una soluzione

sabato, 9 gennaio 2021, 23:45

Erosione: Il sindaco di Montignoso e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti in sopralluogo sulla spiaggia dei Ronchi insieme all'assessore regionale all'ambiente Monia Monni

È stato effettuato questa mattina un sopralluogo in località Ronchi, in uno tra i punti più colpiti dalla recente mareggiata che ha riportato in evidenza l'annoso problema della forte erosione sul tratto di costa apuana. Presenti all'appuntamento, oltre all'Assessore regionale all'ambiente, difesa del suolo e protezione civile, Monia Monni, il Sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, i tecnici della Regione Toscana, il Consigliere regionale Giacomo Bugliani e le associazioni di categoria balneari.

Lorenzetti, anche Presidente della Provincia di Massa Carrara, afferma di sostenere l'iniziativa promossa dall'Assessore Monni che prevede un piano di ripascimento con interventi programmati in maniera organica. "Abbiamo verificato che gli interventi anti erosione adottati sul nostro litorale oltre a costi elevati e tempi di realizzazione incerti, sono di dubbia utilità. Al lavoro di ripascimento, attualmente in corso, e che andrà avanti nei prossimi mesi, sarà affiancato un tavolo tecnico che andrà a monitorare periodicamente e costantemente lo stato dei lavori e permetterà di intervenire laddove si riscontreranno situazioni di maggior criticità. E' inoltre opportuno riprendere in considerazione le opere di manutenzione delle scogliere già esistenti".

Infine conclude "Ritengo quindi necessario che il fondo per la difesa del suolo messo a disposizione fino ad oggi dalla Regione Toscana per combattere l'erosione costiera abbia continuità in un'ottica di pieno coinvolgimento degli enti e delle associazioni di categoria interessate".