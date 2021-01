Montignoso



Il comitato dei cittadini: "Lentezza da parte del comune di Montignoso nel chiedere alla Regione Toscana la revisione Aia sulla discarica"

giovedì, 28 gennaio 2021, 09:13

Il comitato cittadini, in un comunicato, riferisce sulla questione della discarica di Montignoso lamentando lentezza e scarsa volontà da parte dell'amministrazione montignosina nel richiedere alla Regione la revisione AIA (autorizzazione unica ambientale) in generale, lungaggini che, a detta del comitato, rallentano il procedimento di dismissione.

"La Regione avrebbe intenzione - dice il comunicato - in data non ancora stabilita, di avviare un procedimento di PAUR "Provvedimento autorizzativo unico regionale: vorremmo anche che la Regione comunicasse le tempistiche e se, come ha dichiarato l'assessore Monni, il suo assessorato ha intenzione di attivare prima un'inchiesta pubblica, desse la garanzia che, fino al termine della procedura di questo iter, ci sarà la sospensione, com'è obbligatorio che sia, di ogni attività nei conferimenti".

"Il comitato - prosegue la nota - ha ribadito il fatto che ad oggi il comune di Montignoso, nelle vesti del suo sindaco Gianni Lorenzetti, non abbia ancora richiesto alla Regione Toscana la revisione AIA sulla discarica, malgrado impegnatosi in tal senso con un atto ufficiale votato nel marzo 2019. È stato anche chiarito, che ad oggi, delle royalties che la discarica ha pagato al comune di Montignoso, come riconoscimento del danno ambientale verso il territorio, pare oltre 1 milione di euro incassati dal comune, solo circa il 10 per cento sia stato stanziato per i controlli e le verifiche aggiuntive, mentre il rimanente 90% sia stato utilizzato per altre spese che nulla hanno a che fare con il problema della discarica, forse dovrebbe avvenire il contrario".

"Questa squilibrata ripartizione - conclude - nell'utilizzo delle risorse economiche, derivanti dall'attività della discarica, a nostro avviso, è testimonianza della scarsa o disattenta attenzione dell'amministrazione sul problema discarica".