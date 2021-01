Montignoso



Le immagini di Montignoso per la colletta alimentare

giovedì, 21 gennaio 2021, 17:02

Gli scorci e le immagini di Montignoso diventano un progetto di solidarietà grazie alle "Palle di Natale" e al calendario "La Cittadina che non ha un Centro" realizzati da Mario Ferrari.

Tutto nasce nel periodo natalizio appena passato, perchè Mario – Presidente Presidente dell'Associazione Bimbinsieme Costa Rica Aps, organizzazione che offre aiuto e supporto a tutti coloro che stanno intraprendendo la strada dell'adozione internazionale – da anni realizza piccoli presepi il cui ricavato viene devoluto alle case famiglia in Costa Rica.

«Quest'anno – spiega Mario – a causa della pandemia che è ancora in corso, su suggerimento di mia figlia Maria Fernanda, visto l'impegno di persone che si sono adoperate per la Colletta Alimentare di Montignoso, ho pensato come potevo dare il mio contributo e quello della mia Associazione e mi è venuto in mente di creare delle "Palle di Natale" con gli scorci di Montignoso ed è stato un grande successo».

Poi il Natale è passato «ma la pandemia è rimasta e quindi ascoltando le voci e i bisogni in città e vedendo ancora una volta le volontarie della Colletta Alimentare mi è venuto in mente di provare a creare il Calendario di Montignoso "La Cittadina che non ha un Centro" e devo dire che anche questa iniziativa ha avuto una bella risonanza e anche in questo caso il ricavato è andato al gruppo della Colletta per aiutare, nel mio piccolo, le famiglie Montignosine in difficoltà. Ringrazio tutte le persone che hanno aderito, ho avuto dei contributi anche al di fuori del nostro Comune, grazie alla mia famiglia che mi ha supportato in queste iniziative, a mio figlio Christian che con la sua esperienza ha elaborato i progetti nell'impostazione grafica e un grazie di cuore a tutte le persone che hanno avuto il tempo di commentare quanto è stato fatto con grandi attestati di stima».

«Quella di Mario è una bellissima iniziativa che ci unisce ancora di più e ci rende più forti di fronte a tutte le difficoltà che la nostra comunità sta affrontando a causa dell'epidemia da Covid-19 – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – l'umanità e la solidarietà sono i due valori e i due strumenti che potranno aiutarci a uscire da questa terribile crisi».

E non è tutto, sì perchè Mario ha già pronta un'altra idea, questa volta in vista della Pasqua: «Le Uova Pasquali, il ricavato andrà sicuramente devoluto alla mia Associazione Bimbinsieme Costa Rica Aps, ma sicuramente una parte verrà donata anche al mio paese Montignoso».