Montignoso



Tonlazzerini alla carica: solo incuria e degrado a Montignoso

martedì, 26 gennaio 2021, 09:00

"Le promesse del centrosinistra valgono meno dei soldi del Monopoli". Poche ma efficaci parole per sintetizzare i propositi elettorali smentiti in corso d'opera dall'amministrazione di centrosinistra e che, secondo il coordinamento di Forza Italia, hanno condotto al degrado del comune di Montignoso.

"Dal 2016 ad oggi, un’amministrazione assente, incapace di salvaguardare i tesori che la natura ci ha donato: trascuratezza, abbandono, negligenze, stanno deturpando questo splendido paradiso. Ciò che ci riserva per il fututo è tutt’altro che felice".

Il gruppo FI porta esempi: "Basti pensare alla zona di protezione speciale (ZPS) Lago di Porta, che sta soccombendo; la Fossa Fiorentina, una volta emblema del lago, che si è tramutata in una sorgente di veleno; la lacerante ferita mai sanata della Cava Fornace (Ex Cava Viti); il cimitero di Montignoso trasformato dalla pioggia in un acquitrino; strade che diventano fiumi a causa della mancata o inadeguata manutenzione delle griglie di scarico; lo stato in cui versano il campo sportivo e l’asilo della Renella.

Luca Tonlazzerini, responsabile del dipartimento cultura del coordinamento FI Massa, parla anche di un'offerta turistica compromessa dall'incuria e dal degrado: dalla trascuratezza del Cinquale, che sempre più appare una zona di spaccio, alla noncuranza dei paesi a monte. Per non parlare della viabilità priva di adeguata illuminazione e disseminata dalle buche. Il tutto condito, a parer di Tonlazzerini , da odori nauseabondi che gli abitanti sono costretti da anni a sopportare.

"E che dire della gestione dei beni comuni – prosegue il responsabile FI - "La Casa dell’Acqua”, un servizio che nasceva come connubio tra acqua ad un prezzo conveniente e riduzione della plastica nell’ambiente con la stipula dell’ultima convenzione tra gestore e comune, ha visto il costo dell’acqua incrementare del 50 per cento".

"Cari compagni – conclude Tonlazzerini - potete continuare a negare, a fare promesse, ma non riuscirete mai a rispondere a tutte quelle persone che vi domanderanno “Eerché ci avete abbandonato?”.

MC