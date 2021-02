Montignoso



Clamorosa svista storica: commemorati a scuola la Shoah e Giovanni Palatucci, ma oggi non era il Giorno del Ricordo dedicato alle foibe?

mercoledì, 10 febbraio 2021, 17:06

di aldo grandi

Tra le numerose autorità amministrative, politiche e culturali che, questa mattina, hanno preso parte alla cerimonia di commemorazione del poliziotto Giovanni Palatucci, morto nel campo di sterminio di Dachau il 10 febbraio 1945, qualcuno si è accorto che, proprio oggi era anche la Giornata del Ricordo dedicata dal nostro Paese e dalla presidenza della Repubblica alle vittime delle foibe, ossia a quegli italiani che, per la sola colpa di avere vissuto durante il Ventennio nei territori poi ripresi e occupati dai partigiani comunisti jugoslavi, erano stati trucidati e gettati in fosse comune.

La cerimonia è andata in scena presso l’Istituto Comprensivo Statale di Montignoso G.B. Giorgini, in via Corniolo. Dopo l'introduzione del dirigente scolastico professoressa Tosca Barghini, sono intervenuti il questore di Massa Carrara Salvatore Calabrese, il prefetto Claudio Ventrice, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il rappresentante della comunità ebraica Pisa professor Joram Kufert.

Pare che ad organizzare l'evento e a promuoverlo sia stato il questore in persona il quale, probabilmente, ha, a nostro avviso, mancato di sensibilità poiché, senza nulla togliere ad un uomo come Palatucci che ha salvato numerose famiglie ebree dalla ferocia nazifascista mentre era questore a Fiume, la giornata di oggi doveva essere dedicata esclusivamente al ricordo dell'eccidio che ha visto morire decine di migliaia di italiani che la sinistra, da sempre, si ostina a considerare di serie B quando non, addirittura, fascisti.

Pare che durante la manifestazione si sia levata una nota stonata in tutto quel ricordare la Shoah. Non lo sappiamo, ma se così fosse, avrebbe dimostrato coraggio e grande rispetto per la memoria storica.

Ben altra consapevolezza e ben altro stile oltreché sensibilità, hanno mostrato a Lucca il questore Alessandra Faranda Cordella e i sindaco Alessandro Tambellini i quali hanno pensato bene di organizzare la cerimonia dedicato al Giusto tra le Nazioni Giovanni Palatucci nella giornata di domani giovedì 11 febbraio. Un gesto straordinariamente etico che dimostra un a grande intelligenza politica, sociale, storica.

Infatti, nessuno vuole mettere in competizione due tragedie come quelle della Shoah e il martirio delle foibe. Entrambe sono il frutto della medesima bestia che è stata, è e, purtroppo, sarà sempre l'essere umano. Ma poiché il 27 gennaio è la giornata dedicata al ricordo dello sterminio del popolo ebraico e nessuno si sognerebbe di celbrare i morti nelle foibe istriane per mano dei comunisti titini appoggiati dai comunisti italiani, altrettanto sarebbe dovuto accadere nella giornata di oggi. Una svista? Sicuramente, ma certi errori se commessi verso una parte destano scandalo e suscitano proteste, se perpetrati verso un'altra, a malapena qualcuno li fa notare.

Ebbene, noi, che fascisti e comunisti non siamo né siamo mai stati, crediamo sia giusto dare ad ogni ricordo il suo spazio e il suo tempo.