Montignoso



Comitato mensa, Lenzetti attacca su mancata nomina di un consigliere di minoranza

venerdì, 12 febbraio 2021, 17:55

Il consigliere comunale di Montignoso Paolo Lenzetti ha chiarito la sua posizione rispetto alla mancata nomina di un consigliere di minoranza nel comitato mensa come previsto dal regolamento. Paolo Lenzetti ha spiegato: “A mezzo stampa, l'assessore Podestà, ha valutato strumentale e non veritiero il nostro constatare come irregolare la convocazione del comitato avvenuta il mese scorso, in assenza di nomina, dichiarando che non c'è nulla di illegittimo, né invalido nelle convocazioni.”



Secondo l'assessore Podestà i consiglieri di minoranza avrebbero dovuto chiedere di far parte del comitato.

Paolo Lenzetti ha continuato: “A Montignoso il rispetto dei regolamenti non avviene in automatico, ma deve essere chiesto. Per la Podestà, come per la maggioranza tutto era in regola. Talmente tanto in regola che nel consiglio del 4 febbraio, hanno immediatamente provveduto a nominare un membro della minoranza.”



Il consiglio ha nominato Paolo Lenzetti, nomina che, arriva a fine consiliatura. La partecipazione a questi comitati serve per allargare la visione, per portare contributi alle discussioni, nella risoluzioni di eventuali problemi.



Paolo Lenzetti ha concluso ribandendo: “Non ci capacitiamo del perchè non ci siano verifiche nel rispetto dei regolamenti, e ancora una volta questo ignorare le minoranze, fa parte della visione di partecipazione e trasparenza sbandierate in questi giorni da Lorenzetti e maggioranza, in apertura di campagna elettorale.”



F. V.