Montignoso



Forza Italia contro la ricandidatura di Lorenzetti

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:29

Le elezioni comunali di Montignoso incombono e gli animi si accendono. Il coordinamento di Forza Italia Massa, ha subito commentato l’annnuncio della sua ricandidatura fatto in videoconferenza dal sindaco uscente, Gianni Lorenzetti.

“Sabato mattina il sindaco uscente di Montignoso con una conferenza in streaming ha annunciato la sua nuova candidatura; conferenza che doveva tenersi sabato 30 gennaio ma le difficoltà nel trovare il coraggio e gli argomenti per giustificare il vuoto lasciato durante il suo attuale mandato l’ha costretto a prendere tempo. Ma quel ritardo a nulla è servito perché da quell’appuntamento è emerso nuovamente il nulla”.

Tonlazzerini Luca, responsabile del dipartimento cultura FI liquida gli interventi dei gruppi di maggioranza “Decide il Popolo” e “Liberi Uguali” in cui “E’ emersa, di nuovo, la prepotenza e l’arroganza della sinistra, una “sinistra prima della classe” l’unica, a sentir dire, che conosce profondamente la ricette per curare Montignoso. Ma allora mi domando: perché la state facendo morire?”.

“E che dire delle affermazioni del sindaco uscente che ha definito Montignoso un “laboratorio politico” ed ha ripudiato una parte di quel centro sinistra che lo ha sostenuto nelle precedenti amministrative paragonandoli a commensali ingrati quando in verità l’ingratitudine è arrivata proprio dal padrone di casa che ha costretto gli ospiti ad alloggiare in un porcile? Per quanto mi riguarda – incalza Tonlazzerini – si tratta di un sindaco uscente che, senza pudore, non ha nascosto l’attaccamento alla poltrona”.

Infine – conclude - non credevo che un primo cittadino arrivasse ad offendere, vantandosene, le forze politiche antagoniste. Gentile sindaco uscente, oltre a ricordarle dell’esistenza di una sinistra fascista, i “fascisti in camicia rossa”, le dico che sono fiero di appartenere ad un altro credo politico: una politica fatta di passione, tolleranza e collaborazione. Una politica leale che, come disse Pertini, ci porti a batterci contro le idee dei nostri avversari solo perché ritenute sbagliate ma, ancor di più, ci porti a batterci perché quelle idee, anche se a noi contrarie, possano sempre essere espresse liberamente”.

M.C.