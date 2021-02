Montignoso



Grossa pozzanghera davanti la scuola, Lenzetti interroga la giunta

giovedì, 18 febbraio 2021, 08:26

Il gruppo di lavoro del consigliere Paolo Lenzetti, composto da Francesco Matteucci, Danilo Avarello e Mariella Lenzetti, ha raccolto alcune segnalazioni, da parte dei genitori degli alunni, riguardanti il disagio subito per accedere alla scuola primaria di Cervaiolo.

"Ogni qualvolta che piove - afferma Paolo Lenzetti -, antistante all'ingresso si forma una gigantesca pozzanghera alta alcuni centimetri, che bagna i piedi ai piccoli scolari, con il rischio di essere esposti a malattie da raffreddamento. Il gruppo di lavoro ha redatto una interrogazione per il primo consiglio comunale in calendario, nella quale si chiederà al sindaco Lorenzetti e giunta, se sono previsti interventi e soluzioni per ovviare a questo disagio, poiché pare sia già stato più volte inutilmente segnalato".