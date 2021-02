Montignoso



La coalizione conferma Gianni Lorenzetti a candidato sindaco e apre a tutte le forze di centrosinistra

sabato, 6 febbraio 2021, 14:33

Dialogo, trasparenza e partecipazione. È su questi tre punti che la coalizione guidata da Gianni Lorenzetti ha iniziato l'incontro di stamani alla nuova scuola di Cinquale, «simbolo di questo percorso iniziato cinque anni fa». Obiettivo? Allargare il confronto a tutte le forze che si riconoscono nei valori fondamentali del centrosinistra per «far crescere e migliorare la nostra comunità» ha sottolineato Lorenzetti, «ma sia chiaro, si sta insieme sulle idee, sugli ideali e sui programmi e non sulla mercificazione delle poltrone, non c'è niente di peggio che affondare un progetto politico per motivazioni autoreferenziali o personali».

«Queste non sono tre semplici parole ma rappresentano i valori che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni, inseparabili da tutta la nostra azione amministrativa e politica» continua Lorenzetti. Accanto al Sindaco tutti i rappresentanti dei partiti sostenitori del primo cittadino, tutti uniti nel sottoscrivere e presentare un documento politico in vista delle prossime elezioni comunali.

«Continuiamo infatti a credere che democrazia significhi spazio di condivisione – si legge nel documento – per questo continuiamo a ritenere utile un ulteriore allargamento di questa nostra Coalizione di Centrosinistra a coloro che hanno a cuore il bene di Montignoso. Un'apertura e un invito che indirizziamo a coloro che si riconoscono nei valori della solidarietà, dell'uguaglianza, dell'equità, della libertà, della resistenza e dell'antifascismo. Intorno a questi, che sono per noi i cardini della vita sociale, gli unici che possono fornire una prospettiva ai nostri giovani e alle generazioni future, siamo pronti al confronto e all'incontro partendo dalla condivisione della correttezza dell'operato dell'amministrazione uscente. Anche di fronte alle vicende politiche nazionali e regionali, riteniamo serva uno sforzo di coesione imposto vieppiù dall'emergenza pandemica. Uno sforzo al quale non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo sottrarci».

Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i risultati portati a termine e in programma dell'Amministrazione, «sempre con il pieno sostegno e la sincera condivisione da parte di tutta la coalizione e grazie a un patrimonio politico e culturale delle amministrazioni di centrosinistra che ci hanno preceduto – continua il Sindaco – tutti hanno dimostrato uno spirito straordinario di coesione, di unità. Un lavoro continuo, a tratti faticoso, ma sempre fatto fianco a fianco per cercare di migliorare tutto il nostro territorio, Montignoso è un cantiere dai monti al mare».

«Far crescere un territorio è far crescere la sua comunità – sottolinea il documento sottoscritto da tutti i presenti – né è un esempio la Green Beach che ha elevato Montignoso a "città modello" a livello internazionale. E ancora, il riconoscimento della Bandiera Blu, ottenuta per la prima volta dal nostro Comune nel 2020. Con la scelta della società Ersu, in pochi anni Montignoso ha saputo trasformarsi in un esempio di buone pratiche, al punto da essere esportato anche in altre realtà territoriali». E ancora, sicurezza e prevenzione idrogeologica, come dimostrano gli interventi «in Via Tombara, la sistemazione del Poggio, i lavori per la storica frana di Santa Croce, Via Guadagni». Sulla discarica ex Cava Viti «abbiamo mantenuto l'impegno preso votando due volte in Consiglio comunale contro il sito. Questo ha contributo ad arrivare, da parte della Regione Toscana, a richiedere il Provvedimento autorizzativo unico regionale per l'acquisizione di nuova VIA ed AIA». Sport, cultura e turismo: «con la Ciclopedonale Tirrenica si avrà una risistemazione totale della viabilità di collegamento fra i due viali e il centro di Cinquale. Con il nuovo impianto sportivo intitolato alla memoria di Angelo Del Freo abbiamo un territorio sempre più a misura delle nuove generazioni, per le quali rivolgiamo attenzione ai valori della memoria e della Resistenza, della cultura intesa nel suo significato più ampio e profondo».

Insomma un territorio rinnovato, anche grazie «all'approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo Comunale, interamente basato sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla riqualificazione dell'esistente e sulla partecipazione dei cittadini» continua Lorenzetti. Infine il bilancio, scuola e sociale. «La Corte dei Conti ha decretato la bontà del nostro operato, che ci consente una base solida per il proseguo dei programmi già avviati». «A giorni la demolizione e la ricostruzione delle scuola di Sant'Eustachio, Cinquale e la progettazione della Scuola Media G. B. Giorgini, ma il nostro obiettivo è la sistemazione di tutte le scuole sul nostro territorio». «Cura e all'assistenza delle fasce più deboli della popolazione, grazie al potenziamento dei servizi e delle risorse del settore sociale soprattutto di fronte all'emergenza della pandemia causata dal Covid-19». E proprio sulla pandemia «abbiamo cercato di essere sempre presenti, ogni giorno accanto alle nostre famiglie per offrire informazioni, sostegno, assistenza. Un ringraziamento va a tutti i volontari e le volontarie che in questi mesi ci hanno supportato dimostrando uno spirito di sacrificio e di solidarietà incredibile».

«Per tutti questi aspetti – conclude il documento – per il senso di responsabilità e di rispetto reciproco coltivato in questi anni, per la capacità di continuare ad alimentare il percorso condiviso in essere, coordinando le varie voci e le differenti forze interne a questa coalizione, riteniamo che non si possa che partire da una riconfermata fiducia al Sindaco Gianni Lorenzetti, a cui chiediamo di continuare ad impegnarsi nell'interesse collettivo e a candidarsi nuovamente quale nostro rappresentante. Insieme, con un rinnovato entusiasmo e una più larga unità d'intenti e di forze, riusciremo a far crescere, ancora meglio, la Montignoso che viviamo, ma soprattutto amiamo».