Montignoso



Lenzetti: “Il Pd affossa la mozione di Rifondazione sui trasporti"

sabato, 6 febbraio 2021, 13:18

Nel consiglio comunale di Montignoso del 4 febbraio è stata discussa la mozione, presentata da Rifondazione Comunista, in merito al potenziamento del trasporto pubblico nel rispetto delle misure previste nel periodo Covid. Tale mozione è stata avvallata dal PD, con grande scontento da parte dell’opposizione e portando fermento alla base di Rifondazione.

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Paolo Lenzetti commenta le azioni dell’amministrazione comunale in un comunicato stampa “Erano ormai degli anni che Rifondazione non presentava mozioni entrando nel merito dei temi a sostegno dei servizi pubblici, il PD non gli ha permesso questa azione politica, essendo ormai una forza liberista che Rifondazione farebbe bene a non sostenere più.”

“La realizzazione di una mobilità pubblica moderna – dichiara- a misura delle persone e dei territori è una questione di volontà politica, che porterebbe vantaggi all'ambiente e in una zona come la nostra anche al turismo.”

“La base di Rifondazione è sempre più in fermento –conclude il consigliere grillino- e da più parti si chiede al gruppo dirigente locale di abbandonare la maggioranza di centrosinistra e di tornare a lottare per i beni comuni e pubblici.”