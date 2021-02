Montignoso



Lenzetti: "La casina dell’acqua diminuisce l’uso di plastica"

mercoledì, 10 febbraio 2021, 14:05

Gli effetti dell’inquinamento da plastica sono in grado di causare danni irreversibili al pianeta, con conseguenze pesanti anche per la salute dell’uomo. Ridurre la plastica nell’ambiente è fondamentale se si vuole preservare la vita degli ecosistemi e diminuire l’inquinamento da plastica.



Il consiglio di stato dell’Unione Europea ha approvato la legge per vietare, a partire dal 2021, la vendita di alcuni prodotti di plastica usa e getta. Il consigliere comunale del comune di Montignoso, Paolo Lenzetti aveva proposto attraverso una mozione, poi approvata in consiglio, la realizzazione di un distributore capace di produrre, un’acqua di qualità, conveniente, con una significativa riduzione di plastica nell’ambiente. In questi anni moltissimi cittadini hanno fruito di tale servizio, riscontrando qualità nel prodotto, e adottando un comportamento virtuoso di rispetto dell'ambiente. Da qualche settimana però, tra i fruitori, si sono levate lamentele a causa rialzo dei prezzi al litro.



Paolo Lenzetti nell'ultimo consiglio comunale ha interrogato il sindaco sia per rivedere la convenzione con il gestore per ridurre i prezzi, sia per istallare distributori in altre frazioni, per un offrire un servizio capillare sul territorio senza però una risposta soddisfacente e risolutiva sui prezzi, mentre su altri distributori, si è detto disponibile per valutarne almeno un altro.