Montignoso



Maria Gianfranceschi spegne 101 candeline

lunedì, 8 febbraio 2021, 16:47

Sono 101 le candeline che ha spento la signora Maria Gianfranceschi, montignosina "doc", conosciuta e amata a Montignoso, alla sua festa di compleanno.

«Uno straordinario traguardo di vita – ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti, che ha voluto portare il suo saluto e quello di tutta l'Amministrazione comunale accanto all'Assessore Giorgia Podestà – non posso certo nascondere la felicità nel condividere un momento così importante con lei e la sua famiglia, ben cinque generazioni. "Tata" Maria è una memoria storica e il simbolo d'orgoglio per tutti noi. Grazie alla sua saggezza e alla sua lucidità», proprio nel corso della mattinata Maria ha recitato una poesia incentrata sulla ricchezza di essere una comunità. «Un affettuoso abbraccio a nome di tutti i montignosini».

«Grazie a Maria per esserci di esempio e per le parole che ha dedicato a noi e a tutti i nostri concittadini – ha detto l'assessore Podestà – grazie per la vitalità e la forza che ci ha trasmesso anche in un momento così diffiicile come quello che tutti stiamo vivendo».