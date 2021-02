Montignoso



Paolo Lenzetti: il cimitero di San Vito in condizioni disastrose per colpa di una gestione inadeguata

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:02

Paolo Lenzetti, consigliere comunale a Montignoso del M5S, affronta il tema della condizioni in cui verserebbe il locale cimitero di San Vito, secondo Lenzetti, precarie a causa di una inadeguata gestione della pulizia e della manutenzione: “Dai social - recita il comunicato - emerge un quadro di precarietà del servizio, carenza di materiali etc. Qualche anno fa, quando si parlava del forno crematorio, l'allora assessore ai lavori pubblici ed oggi sindaco Gianni Lorenzetti, per convincere della bontà dell'insensato progetto, per toccare il cuore ,insieme ai molti che oggi sono seduti ancora in maggioranza, parlava di scelta di civiltà. Alla luce della situazione attuale, considerato che a maggio 2021 scadrà l'appalto dei servizi cimiteriali, abbiamo chiesto se è intenzione della giunta internalizzare il servizio con l'assunzione del personale: a nostro avviso - conclude - le responsabilità sono solo politiche derivanti dalla scelta di affidare con esternalizzazioni il servizio, considerato che la convenzione, prevede anche attività di custodia, due o tre ore al giorno su un'apertura al pubblico di 8 ore”.